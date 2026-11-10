Коллектив важнее личности? Что сулит краснодарским театрам перезагрузка «Золотой маски»

Впервые сразу семь театров Краснодара решили побороться за национальную премию. Они выдвинули на «Золотую маску» десять спектаклей сезона 2025–2026. О чем говорят эти цифры? О выросшем профессиональном мастерстве на нашей сцене? Или о том, что по новым правилам «войти» в конкурс стало проще? По просьбе Юга.ру журналист, театральный обозреватель Нина Шилоносова попробовала разобраться, как новый регламент «Золотой маски» сказался на Краснодарском крае. «Маска», я тебя знаю? До этого года ни один краевой спектакль не получал национальную премию. Первую такую награду — «Золотую маску» по итогам сезона 2024–2025 — получил молодой краснодарский Театр современного искусства за пластический спектакль «Контакт» в номинации «Современный танец». Произошло это в Омске в июне 2026 года.

Российская национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена Союзом театральных деятелей РФ (СТД) в 1993 году.Она присуждается за лучшие спектакли во всех видах театрального искусства: драме, опере, балете, оперетте и мюзикле, современном танце, театре кукол. Также существует специальная премия «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Из краснодарцев ее удостоены народный артист России Юрий Дрожняк (Музыкальный театр ТО «Премьера») и народный артист РСФСР Анатолий Горгуль (краевой театр драмы). В декабре 2023 года народного артиста России Владимира Машкова избрали председателем СТД РФ, и вскоре он стал также президентом «Золотой маски». Через год, в декабре 2024-го, утвердили новое положение о премии и фестивале. По новым правилам частные номинации — за роли, режиссуру, работу дирижера и т. п. — отменены (за некоторыми исключениями в номинации «Музыкальные театры»), а награды присуждаются спектаклю «как единому произведению всего творческого коллектива» в пяти конкурсах: «Драматический театр», «Опера», «Оперетта/мюзикл», «Балет» (в него входит и современный танец) и «Театр кукол». По старым правилам краснодарские спектакли не раз выдвигались в отдельных номинациях. Например, еще в 2001 году оперетта «И вновь цветет акация…» Краснодарского музыкального театра получила четыре номинации — как лучший спектакль, а также за работу режиссера Бориса Цейтлина, дирижера Георгия Аверина и художника Владимира Арефьева. «Золотую маску» в итоге получил Георгий Аверин. А лайт-опера «Гоголь. Чичиков. Души» Музыкального театра, к тому времени уже входившего в краевое ТО «Премьера», в 2015 году стала номинантом премии в трех категориях. Больше всего номинаций получила драма «Гроза» Молодежного театра муниципальной «Премьеры» (сезон 2016–2017) — целых семь! Среди них три актерские (Полина Шипулина, Александр Теханович, Дмитрий Морщаков).

Длинный и короткий Победителями в номинациях становились спектакли и творческие деятели, попавшие в шорт-лист. Этот короткий список выбирался из длинного. Попадание в лонг-лист профессионалы тоже воспринимали как признание: оно однозначно свидетельствовало о достоинствах постановки. Лонг-лист из спектаклей, предложенных театрами, составляли эксперты, которых тогда еще приглашала АНО «Золотая маска». Вера Сердечная — театральный критик, профессор Кубанского госуниверситета — была экспертом «Золотой маски» в сезонах 2019–2020 и 2021–2022, то есть через сезон. — Ранее экспертный совет, отвечающий за номинации, формировался из критиков и театроведов, то есть людей, которые очень много смотрят и пишут, могут оценить и сформулировать тенденции актуального театра, — отмечает Вера Сердечная. — Жюри же было составлено из людей различных театральных профессий. Сегодня это принципиальное различие исчезло, и в экспертном совете по драматическому театру и театру кукол этого сезона — актеры, режиссеры, педагоги, завлиты и лишь несколько критиков. Также я поговорила с Анной Терехиной, начальником управления театрального маркетинга и организации зрителя Краснодарского театра драмы. Как сейчас спектакль выдвигают на премию? — По итогам сезона худсовет театра принимает решение о выдвижении. Так, в прошлом сезоне мы подали через сайт «Золотой маски» электронную заявку о выдвижении премьерных спектаклей «Шерлок Холмс» и «Добрый человек из Сезуана». Сейчас «Добрый человек…» числится в афише премии как «соискатель». Но там рядом стоит знак вопроса… — Да, так пока у всех. Это первый этап. И все еще может поменяться. Решение о предварительном отборе принимается где-то в ноябре. Но сначала эксперты смотрят видеозапись, а после одобрения коллегами кто-то приезжает и смотрит спектакль в зале вместе со зрителями. Этого достаточно? — Нет, нужны еще письма-рекомендации от учредителя — министерства культуры Краснодарского края, а также от регионального отделения СТД РФ.

«Добрый человек из Сезуана», Краснодарский театр драмы © Фото Юлии Марининой

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Малая Госпремия Владимир Машков со товарищи взялся не только за правила «Золотой маски»: Дом актера стал Домом артиста, у профессии появился официальный праздник — День артиста (17 января), а 22 октября 2026 года на X съезде СТД решили переименовать союз в Российское театральное общество (РТО). На недавней III конференции премии «Золотая маска» ее вице-президент Кирилл Крок подчеркнул: «Мы пересмотрели подход к оценке спектаклей, чтобы в центре внимания оставался главный результат театрального творчества — спектакль как совместная работа большого количества людей. Мы оцениваем творчество каждого человека, который вложил сердце, душу, талант в создание спектакля». А исключение частных номинаций, по его словам, «необходимо для консолидации театрального сообщества России». Среди заявленных задач — сохранение традиционных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии. Складывается впечатление, что престиж «Маски» хотят поднять на уровень Государственной премии. И если раньше негласным девизом премии профессионального сообщества было «профессионалы — профессионалам», то теперь — «коллектив важнее личности»…

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков и кинорежиссер Никита Михалков (справа) в ходе заседания Совета по культуре (в режиме видеоконференции) © Фото Сергея Фадеичева, ТАСС

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В положении о премии и фестивале не сказано, что в конкурсе участвуют только коллективы, которые финансируются из бюджетов различных уровней: участвовать могут и частные труппы. А вот непрофессиональные театры не допускаются. Поскольку локомотивом перемен выступил именно СТД, логично было ожидать, что вырастет и роль его региональных отделений. Поначалу отделения так себя и восприняли — как некий первичный фильтр. Два года назад правление краевого отделения отказалось рекомендовать спектакль одного из театров Краснодара — из-за «низкой сценической культуры». В этом году рекомендации получили все желающие. — Потому что, прежде всего, сами театры несут ответственность за то, что выставляют на суд экспертов, — уверен председатель Краснодарского краевого отделения СТД Анатолий Дробязко. — Оценка театров — дело субъективное, но нам всем надо, чтобы краснодарские театры знали в стране. Судя по публикациям, новое руководство «Золотой маски» считает, что чем больше заявок, тем лучше, и даже предлагает жаловаться на чиновников, которые мешают выдвижению. По словам худруков региональных театров, теперь даже попадание в лонг-лист привлекает к театру внимание местных властей. А столичные деятели уверены, что провинциальные труппы не только не окажутся отрезаны от общей культурной жизни, но и смогут стать ее главными действующими лицами. Десять от семи Из всего края заявки в этом году подали только краснодарские театры — и только государственные и муниципальные. Три названия выдвинул Музыкальный театр: оперу «Тоска», музыкальную комедию «Ханума» и оперетту «Девичий переполох».

«Тоска», Музыкальный театр ТО «Премьера» © Фото Татьяны Зубковой

Два пластических спектакля предложил обладатель «Золотой маски» Театр современного искусства — «Орфей. Шепот в сумерках» и «Автор». Молодежный театр хочет соревноваться за «Маску» со своей версией «Гамлета». «Леди Макбет Мценского уезда» Нового театра кукол тоже претендует на премию. «Добрый человек из Сезуана» Краснодарского театра драмы поборется за награду. Театр защитников Отечества выдвинул «Пиковую даму». Также заявлен «Волшебник Изумрудного города» Краснодарского краевого театра кукол. Вопреки обыкновению, я не указала авторов этих спектаклей — постановщиков и сценографов (и среди них не только известные мастера, приглашенные издалека, но и местные), потому что, как сказано выше, для премии сейчас это неважно. Мне это кажется несправедливым, но факт остается фактом. Мне не удалось посмотреть два спектакля из заявленных десяти, но могу уверенно сказать, что в последние годы театральная жизнь в Краснодаре стала очень насыщенной, залы почти всегда полны. И государственные, и частные театры приглашают режиссеров и художников, известных своим оригинальным видением. Не отстают и местные творцы, создающие яркие спектакли.

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