Мэрия Сочи пообещала мировые соглашения всем жителям квартир в самостроях с правом собственности

Власти Сочи готовы заключить мировое соглашение с собственниками квартир в самостроях, где уже проживают люди

Об этом заявил главы города Анатолий Пахомов на встрече с обманутыми покупателями квартир. Он уточнил, что речь идет о многоквартирных домах, которые были возведены с разрешением на строительство ИЖС или даже вовсе без какой-либо разрешительной документации. По словам Пахомова, нарушения градостроительных норм чиновники выявляли на самых ранних этапах строительства и сразу подавали иски о сносе. Однако суды вставали на сторону застройщиков, и пока мэрия продолжала добиваться сноса незаконных объектов, там уже продавались квартиры. «Застройщики знали, что мы не остановимся и будем добиваться сноса незаконного объекта. Люди в этом случае покупали жилье на законных основаниях, не подозревая, что дом могут снести», — сказал мэр. Он подчеркнул, что понимая социальную ответственность перед людьми, которые оказались в такой ситуации, администрация курорта готова рассматривать любые законные способы помочь им. Поэтому мэрия готова отказаться от сноса самостроя, но при условии, что дома безопасны и отвечают необходимым нормам.

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