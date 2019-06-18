Мэрия Сочи пообещала мировые соглашения всем жителям квартир в самостроях с правом собственности
Власти Сочи готовы заключить мировое соглашение с собственниками квартир в самостроях, где уже проживают люди
Об этом заявил главы города Анатолий Пахомов на встрече с обманутыми покупателями квартир. Он уточнил, что речь идет о многоквартирных домах, которые были возведены с разрешением на строительство ИЖС или даже вовсе без какой-либо разрешительной документации.
По словам Пахомова, нарушения градостроительных норм чиновники выявляли на самых ранних этапах строительства и сразу подавали иски о сносе. Однако суды вставали на сторону застройщиков, и пока мэрия продолжала добиваться сноса незаконных объектов, там уже продавались квартиры.
«Застройщики знали, что мы не остановимся и будем добиваться сноса незаконного объекта. Люди в этом случае покупали жилье на законных основаниях, не подозревая, что дом могут снести», — сказал мэр.
Он подчеркнул, что понимая социальную ответственность перед людьми, которые оказались в такой ситуации, администрация курорта готова рассматривать любые законные способы помочь им. Поэтому мэрия готова отказаться от сноса самостроя, но при условии, что дома безопасны и отвечают необходимым нормам.
«Ключевые условия, при наличии которых возможно сохранить объект: чтобы там была вода и свет в необходимом количестве, канализация, чтоб он был безопасным с точки зрения строительных конструкций и с точки зрения пожарной безопасности. Это основная цель», — уточнил вице-мэр курорта Константин Михальков.
Кроме того, если объект еще не обеспечен необходимыми параметрами, но имеет на это технические возможности, это также будет являться условием мирового соглашения.
«Таким образом, для каждого объекта — свои условия. Где-то застройщик не подвел к зданию коммуникации достаточной мощности, где-то — проблемы с этажностью, где-то — с превышением параметров пятна застройки. Все вопросы будут решаться в индивидуальном порядке», — добавили в пресс-службе мэрии.
В случае с превышенной этажностью (как у ЖК «Арт Лайт Сити») застройщик должен будет снести их и компенсировать расходы гражданам, у которых там куплены квартиры. Все подобные условия будут прописаны в мировом соглашении.
Чтобы подать на мировое застройщик должен прописать все сроки и обязательства и обратиться с таким письмом в администрацию Сочи. В течение 30 дней в рамках судебного заседания это мировое соглашение будет подписано.
«Важно подчеркнуть, что речь идет именно о заселенных объектах, где люди успели в перерывах между судами зарегистрировать право собственности. По всем другим самостроям решения о сносе остаются в силе и будут исполнены», — подчеркнули в пресс-службе мэрии.
Напомним, те объекты, которые еще не заселены, сносят несмотря на наличие права собственности у хозяев квартир. К таким домам относится в том числе жилой комплекс на Белорусской и некоторые дома в Имеретинской низменности. В 2018 году, по данным краевой администрации, в Сочи были снесены 152 самостроя. На 2019 год в Сочи запланирован снос 54 объектов.
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