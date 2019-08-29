«Можно дать порулить и другим». Пахомов не будет участвовать в конкурсе на мэра Сочи

Глава Сочи Анатолий Пахомов 29 августа заявил, что не будет участвовать в сентябрьском конкурсе на должность мэра курорта

«Я не подавал документы на конкурс. Я отслужил честно два срока. Я думаю, что этого было достаточно. Можно дать порулить и другим. Мне уже 59 лет», — сказал мэр Сочи Анатолий Пахомов порталу Юга.ру на церемонии закладки памятной звезды конкурса «Новая волна» на Аллее звезд.

По словам главы курорта, он оценил свои возможности и принял решение «ни сегодня и не вчера, а значительно раньше». Также глава города признался, что уже нашел новое место работы, но пока держит это в секрете.

«Я хочу, чтобы все хорошие дела остались на памяти у жителей Сочи», — заключил Пахомов.

Как сообщали Юга.ру, в июле в Сочи объявили конкурс на должность мэра. Срок полномочий действующего мэра Анатолия Пахомова истекает 8 сентября. С 30 июля по 29 августа проходил прием документов от желающих участвовать в выборах, а сам конкурс состоится 10 сентября — главу города выберут депутаты.