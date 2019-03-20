«На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!» В Сочи у многоэтажки под снос на берегу моря нарисовали граффити

В Сочи стрит-арт художники нарисовали граффити около жилого комплекса на берегу Черного моря, который планируют снести

Речь идет о 12-этажных домах на ул. Белорусской, 4. В декабре стало известно, что суд принял решение о сносе незаконно построенных многоэтажек.

Надпись на изображении со Львом Толстым гласит: «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!».

Разрешение в 2009 году выдавали на стройку двух- и трехэтажных домов на этом участке. В мэрии Сочи заявляют, что власти города подавали в суд иск о сносе дома еще на начальном этапе строительства. Но тогда суд встал на сторону застройщиков, удовлетворив требования о признании права собственности на три многоквартирных дома.

В сентябре 2016 года суд принял решение о сносе, но в марте 2018 года краевой суд отменил это решение и признал право собственности застройщиков на жилой дом. По словам покупателей квартир, в феврале 2018 года на заседании рабочей группы по вопросам соблюдения прав дольщиков с администрацией Сочи было согласовано сохранение жилого дома путем заключения мирового соглашения с городом для защиты имущественных прав новых владельцев квартир. После решений судов были зарегистрированы права новых владельцев на 120 квартир, еще по 20 квартирам были поданы документы на регистрацию прав.

В августе мэрия подала заявление в суд об отмене решения крайсуда, заявив также, что здание находится в 500-метровой водоохранной зоне Черного моря, и это является небезопасным. Суд принял решение о сносе.

В феврале собственники квартир нарисовали на крыше многоэтажек на Белорусской флаг России и надпись SOS, пытаясь привлечь внимание к проблеме.

В марте с представителями инициативных групп домов, попавших в списки под снос, встречался мэр курорта Анатолий Пахомов. Некоторые дома из списка он пообещал сохранить, предупредив, что эти компромиссы — последние.