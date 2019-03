«На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!» В Сочи у многоэтажки под снос на берегу моря нарисовали граффити

View this post on Instagram

Сейчас много работаем над концепцией и планируем кардинальные перемены в стиле. Очень интересны эксперименты с различными шрифтами, абстракциями и персонажами, а также всё больше начинаем смотреть в сторону карикатур и авторского подхода к решению портретов. Нужно развиваться и расти, а без перемен это просто нереально! Что тут говорить? Нужно показывать! Одно остаётся неизменным: стараемся гармонично вписать свои работы в городскую среду и вкладывать глубокую идею, отражающую некую действительность вокруг нас. Как думаете, в этот раз получилось? : @katie.manko Адрес: Адлер, пляж ул. Белорусская. Комплекс собираются сносить, поэтому те, кто хочет увидеть работу вживую – поторопитесь. #youfeelmyskill #youfeelmyskill_social