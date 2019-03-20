«На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!» В Сочи у многоэтажки под снос на берегу моря нарисовали граффити
В Сочи стрит-арт художники нарисовали граффити около жилого комплекса на берегу Черного моря, который планируют снести
Надпись на изображении со Львом Толстым гласит: «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!».
Речь идет о 12-этажных домах на ул. Белорусской, 4. В декабре стало известно, что суд принял решение о сносе незаконно построенных многоэтажек.
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Сейчас много работаем над концепцией и планируем кардинальные перемены в стиле. Очень интересны эксперименты с различными шрифтами, абстракциями и персонажами, а также всё больше начинаем смотреть в сторону карикатур и авторского подхода к решению портретов. Нужно развиваться и расти, а без перемен это просто нереально! Что тут говорить? Нужно показывать! Одно остаётся неизменным: стараемся гармонично вписать свои работы в городскую среду и вкладывать глубокую идею, отражающую некую действительность вокруг нас. Как думаете, в этот раз получилось? ��: @katie.manko Адрес: Адлер, пляж ул. Белорусская. Комплекс собираются сносить, поэтому те, кто хочет увидеть работу вживую – поторопитесь. #youfeelmyskill #youfeelmyskill_social
Разрешение в 2009 году выдавали на стройку двух- и трехэтажных домов на этом участке. В мэрии Сочи заявляют, что власти города подавали в суд иск о сносе дома еще на начальном этапе строительства. Но тогда суд встал на сторону застройщиков, удовлетворив требования о признании права собственности на три многоквартирных дома.
В сентябре 2016 года суд принял решение о сносе, но в марте 2018 года краевой суд отменил это решение и признал право собственности застройщиков на жилой дом. По словам покупателей квартир, в феврале 2018 года на заседании рабочей группы по вопросам соблюдения прав дольщиков с администрацией Сочи было согласовано сохранение жилого дома путем заключения мирового соглашения с городом для защиты имущественных прав новых владельцев квартир. После решений судов были зарегистрированы права новых владельцев на 120 квартир, еще по 20 квартирам были поданы документы на регистрацию прав.
В августе мэрия подала заявление в суд об отмене решения крайсуда, заявив также, что здание находится в 500-метровой водоохранной зоне Черного моря, и это является небезопасным. Суд принял решение о сносе.
В феврале собственники квартир нарисовали на крыше многоэтажек на Белорусской флаг России и надпись SOS, пытаясь привлечь внимание к проблеме.
В марте с представителями инициативных групп домов, попавших в списки под снос, встречался мэр курорта Анатолий Пахомов. Некоторые дома из списка он пообещал сохранить, предупредив, что эти компромиссы — последние.
Ранее на курорте белорусские райтеры задекорировали стены зданий кадрами из фильмов «Приключения Шурика», «В бой идут одни старики» и «Бриллиантовая рука», портретами Жака-Ива Кусто, Альберта Эйнштейна и Николы Теслы, Владимира Высоцкого и Владимира Маяковского, королевы Елизаветы II, Децла и других известных персон. Одна из последних работ — герои фильма «Люди в черном» с устройством для стирания памяти, которые появились на месте закрашенной работы, где Дед Мороз поздравляет россиян с новым НДСом.
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