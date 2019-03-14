Мэр Сочи пообещал сохранить некоторые дома из списка под снос

Краснодарский край

Распечатать

Глава Сочи Анатолий Пахомов 13 марта встретился с представителями инициативных групп домов, попавших в списки под снос

«На этом этапе решили, что по каждому проблемному ЖК будет создана рабочая группа. Возможно, по отдельным объектам у нас получится избежать сноса. Для этого в первую очередь должны быть положительные заключения экспертиз, доказывающих сейсмическую и противопожарную безопасность», — написал глава города в своем инстаграме.

Пахомов предупредил, что эти компромиссы — последние.

«Поэтому, на будущее, — не ведитесь на сомнительные дешевые предложения. Помните про бесплатный сыр, и о том, где он бывает», — заключил Пахомов.

Читайте также:

Ранее мэр Сочи сообщил, что на курорте снесут более 50 домов, построенных с нарушениями закона. Власти ищут инвесторов для проведения сноса. Глава города пообещал инвестору, который снесет эти дома, передать в собственность земельный участок.

По информации пресс-службы мэрии, дома возводятся на земле под индивидуальное жилищное строительство без соответствующих документов и соблюдения элементарных норм безопасности. Почти во всех зданиях — проблемы с коммуникациями, которые проведены к домам на одну семью, а не на сотни квартир.

Как сообщали Юга.ру, в середине февраля в Сочи на доме, который отправили под снос, владельцы квартир изобразили сигнал SOS и флаг России.

View this post on Instagram

Встретился с представителями инициативных групп домов, попавших в списки под снос. #Самострои - это очень болезненная тема для нашего города. Разговор получился эмоциональный. Но, надеюсь, позиция мэрии #Сочи теперь всем понятна. Подавать иски в #суд - это не наша прихоть, а прямая #обязанность. Многоквартирные дома строятся на земле под #ИЖС, без соответствующих документов, без соблюдения элементарных норм безопасности. Почти во всех проблемы с коммуникациями, которые проведены к домам на одну семью, а не на сотни квартир. #Инфраструктура - дороги, школы, больницы - тоже из расчёта на микрорайоны частников, а не высоток. Конечно, у многих обманутых это действительно единственное жильё, и их воинственный настрой понятен. Однако механизм в законе на данный момент прописан только один - пострадавшим обращаться в суд с исками к застройщикам. Закон суров, но справедлив. На этом этапе решили, что по каждому проблемному ЖК будет создана рабочая группа. Возможно, по отдельным объектам у нас получится избежать сноса. Для этого в первую очередь должны быть положительные заключения экспертиз, доказывающих сейсмическую и противопожарную #безопасность. Но впредь ни у кого не должно быть сомнения в жестком подходе властей к нарушениям в этой сфере. Наши возможные уступки сегодня могут быть продиктованы только гуманным отношением к действительно обманутым людям, рискующим потерять последнее жилье. Эти компромиссы, если они состоятся, - последние. Поэтому, на будущее, - не ведитесь на сомнительные дешевые предложения. Помните про бесплатный сыр, и о том, где он бывает...

A post shared by Анатолий Пахомов (@an_pakhomov) on

Анатолий Пахомов Недвижимость Самострой Сочи Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре женщина с сыном упали с балкона многоэтажки и погибли
Стало известно, в каком возрасте россияне чаще всего болеют онкологией
Мэр Сочи пообещал сохранить некоторые дома из списка под снос
В Новороссийске родители больной девочки не пустили в дом врачей скорой помощи без бахил
Из-за сошедшего с рельсов вагона в Краснодаре встали трамваи
Из-за тумана в аэропорту Краснодара задержали не менее 10 рейсов

Лента новостей

Статьи

Алексей Андронов о главной текущей проблеме ФК «Краснодар»

Обзор ничьей «Краснодара» с «Оренбургом» накануне встречи с «Валенсией»

Статьи

Как заботиться о почках и что делать, если начались проблемы

Врач рассказывает о том, как сегодня лечат мочекаменную болезнь

Статьи

Как английский художник стал живописцем истории адыгов

Путешествие Уильяма Симпсона по Черноморскому побережью

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале