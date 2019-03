Мэр Сочи пообещал сохранить некоторые дома из списка под снос

View this post on Instagram

Встретился с представителями инициативных групп домов, попавших в списки под снос. #Самострои - это очень болезненная тема для нашего города. Разговор получился эмоциональный. Но, надеюсь, позиция мэрии #Сочи теперь всем понятна. Подавать иски в #суд - это не наша прихоть, а прямая #обязанность. Многоквартирные дома строятся на земле под #ИЖС, без соответствующих документов, без соблюдения элементарных норм безопасности. Почти во всех проблемы с коммуникациями, которые проведены к домам на одну семью, а не на сотни квартир. #Инфраструктура - дороги, школы, больницы - тоже из расчёта на микрорайоны частников, а не высоток. Конечно, у многих обманутых это действительно единственное жильё, и их воинственный настрой понятен. Однако механизм в законе на данный момент прописан только один - пострадавшим обращаться в суд с исками к застройщикам. Закон суров, но справедлив. На этом этапе решили, что по каждому проблемному ЖК будет создана рабочая группа. Возможно, по отдельным объектам у нас получится избежать сноса. Для этого в первую очередь должны быть положительные заключения экспертиз, доказывающих сейсмическую и противопожарную #безопасность. Но впредь ни у кого не должно быть сомнения в жестком подходе властей к нарушениям в этой сфере. Наши возможные уступки сегодня могут быть продиктованы только гуманным отношением к действительно обманутым людям, рискующим потерять последнее жилье. Эти компромиссы, если они состоятся, - последние. Поэтому, на будущее, - не ведитесь на сомнительные дешевые предложения. Помните про бесплатный сыр, и о том, где он бывает...