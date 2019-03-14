Мэр Сочи пообещал сохранить некоторые дома из списка под снос

Глава Сочи Анатолий Пахомов 13 марта встретился с представителями инициативных групп домов, попавших в списки под снос

«На этом этапе решили, что по каждому проблемному ЖК будет создана рабочая группа. Возможно, по отдельным объектам у нас получится избежать сноса. Для этого в первую очередь должны быть положительные заключения экспертиз, доказывающих сейсмическую и противопожарную безопасность», — написал глава города в своем инстаграме. Пахомов предупредил, что эти компромиссы — последние. «Поэтому, на будущее, — не ведитесь на сомнительные дешевые предложения. Помните про бесплатный сыр, и о том, где он бывает», — заключил Пахомов.