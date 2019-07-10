Власти Сочи предложили не сносить 25 многоэтажек, признанных незаконными
Мэрия Сочи в июле составила список незаконно возведенных зданий, которые предполагается сохранить
В списке 25 объектов: 8 в Адлерском районе, 10 — в Хостинском, 7 — в Центральном.
«В тексте соглашения должны быть прописаны порядок и сроки устранения нарушений, выявленных экспертом в рамках судебного заседания», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.
Незаконные объекты должны быть подключены к инженерным сетям нормативной мощности и в целом соответствовать требованиям безопасности.
Окончательный список опубликуют, когда будут получены все необходимые согласования. Все 25 объектов были построены без разрешительной документации либо с отступлениями от выданного разрешения на строительство. Однако в них уже проданы квартиры и живут собственники.
Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года суд постановил снести 12-этажный дом на улице Белорусской. В феврале собственники квартир привлекли к себе внимание, нарисовав на крыше многоэтажки буквы SOS и флаг России, и потребовали не сносить ее.
В марте рядом с домом на Белорусской появилось граффити со Львом Толстым и надписью «На словах как Лев Толстой, а на деле недострой!».
13 марта мэр Сочи Анатолий Пахомов пообещал не сносить некоторые дома, попавшие в список под снос. В июне мэрия Сочи предложила мировые соглашения и право собственности всем жителям квартир в заселенных домах, признанных незаконно построенными.
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