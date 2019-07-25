В Сочи после дождя туристы проплыли по улицам на надувных матрасах
В Сочи 25 июля после залповых дождей затопило много улиц, люди проплыли по ним на надувных матрасах
«Во время разгула стихии некоторые участки перекрыли. С надувными лодками и всей необходимой техникой дежурили спасатели. Ну а горожане использовали собственные плавсредства прямо на проезжей части», — сообщается в официальном аккаунте управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи в инстаграме.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в ночь с 24 на 25 июля из-за сильного дождя подтопило четыре двора, в трех из них вода зашла в дома
Днем 25 июля на Краснодар обрушился сильный ливень. Из-за подтопления возникли проблемы на дорогах, стояли трамваи. В 17-этажной новостройке на улице Селезнева вода полилась в коридоры и на электрические счетчики, а на улице 1-я линия поймы реки Кубань разрушилась стена частного дома.
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