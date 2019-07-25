В Сочи после дождя туристы проплыли по улицам на надувных матрасах

В Сочи 25 июля после залповых дождей затопило много улиц, люди проплыли по ним на надувных матрасах

«Во время разгула стихии некоторые участки перекрыли. С надувными лодками и всей необходимой техникой дежурили спасатели. Ну а горожане использовали собственные плавсредства прямо на проезжей части», — сообщается в официальном аккаунте управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи в инстаграме.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в ночь с 24 на 25 июля из-за сильного дождя подтопило четыре двора, в трех из них вода зашла в дома