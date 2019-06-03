В Сочи застройщик загородил незаконный дом самосвалами, но его все равно начали сносить

Краснодарский край

Распечатать

В Имеретинской низменности Сочи 3 июня приступили к сносу незаконного строения, по всему периметру которого были выставлены самосвалы

«Так застройщик, возможно, хотел воспрепятствовать сносу незаконного здания, что только усугубляет ситуацию. За подобные действия нарушителю грозит штраф. К тому же, такие меры неэффективны — через пару часов при помощи тягачей технику, препятствующую работам, убрали, и начался снос по решению суда», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи. 

Решение о сносе самостроя на улице Нижнеимеретинской суд принял в декабре 2018 года. Застройщик Гаяне Татулян не исполнила его, и администрация через суд получила право снести объект. В мэрии пояснили, что Татулян получила в ноябре 2017 года разрешение на строительство индивидуального жилого дома высотой в три этажа (не более 12 метров). Спустя три месяца администрация выявила нарушения параметров выданного разрешения — и в части высоты здания, и в части площади застройки: на месте частного дома вырос многоквартирный. Всего в незаконном доме 96 помещений, согласно сведениям из ЕГРН, ни одно из них застройщик не успел продать. 

Как сообщали Юга.ру, в конце мая в Имеретинской низменности начали сносить многоэтажку на улице Перелетной, признанную незаконной. Суды всех инстанций признали дом подлежащим сносу, а дольщики считают это незаконным.

Сочи Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Газинский покинет сборную России после травмы на матче с «Чертаново»
Краснодарский блогер заявил, что в него стреляли при попытке получить компромат на полицию
В Сочи застройщик загородил незаконный дом самосвалами, но его все равно начали сносить
Вышедшая из берега река подтопила дворы и огороды в Отрадненском районе Кубани
Упавшее дерево обесточило трамваи в районе стадиона «Кубань» в Краснодаре
В Сочи на месте граффити с Толстым о недострое появился Вовка с рекламой ЖК «И так сойдёт»

Лента новостей

Статьи

«Раньше двор был проходным, и сюда в туалет пол-Краснодара ходило»

Жители города о жизни в центре

Статьи

Дорога в объезд Анапы

Что с ней происходит и когда ее достроят

Статьи

Отряд «Лиза Алерт» выпустил обучающие мультфильмы о безопасности

Их нужно посмотреть всем детям

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале