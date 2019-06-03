В Сочи застройщик загородил незаконный дом самосвалами, но его все равно начали сносить

В Имеретинской низменности Сочи 3 июня приступили к сносу незаконного строения, по всему периметру которого были выставлены самосвалы

«Так застройщик, возможно, хотел воспрепятствовать сносу незаконного здания, что только усугубляет ситуацию. За подобные действия нарушителю грозит штраф. К тому же, такие меры неэффективны — через пару часов при помощи тягачей технику, препятствующую работам, убрали, и начался снос по решению суда», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

Решение о сносе самостроя на улице Нижнеимеретинской суд принял в декабре 2018 года. Застройщик Гаяне Татулян не исполнила его, и администрация через суд получила право снести объект. В мэрии пояснили, что Татулян получила в ноябре 2017 года разрешение на строительство индивидуального жилого дома высотой в три этажа (не более 12 метров). Спустя три месяца администрация выявила нарушения параметров выданного разрешения — и в части высоты здания, и в части площади застройки: на месте частного дома вырос многоквартирный. Всего в незаконном доме 96 помещений, согласно сведениям из ЕГРН, ни одно из них застройщик не успел продать.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая в Имеретинской низменности начали сносить многоэтажку на улице Перелетной, признанную незаконной. Суды всех инстанций признали дом подлежащим сносу, а дольщики считают это незаконным.