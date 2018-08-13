Предъявлено обвинение по делу о пожаре с 11-ю погибшими в Сочи

Владельцу строения в Адлерском районе Сочи, где пожар унес жизни 11 человек, предъявили обвинение

Как сообщали Юга.ру, пожар на улице Просвещения, 81 произошел ранним утром 30 июля. В огне погибли восемь человек — девятилетняя девочка, пять женщин и двое мужчин. Еще несколько человек пострадали, одна женщина впоследствии скончалась , еще два тела нашли при разборе завалов. Дом незаконно сдавали постояльцам, а под навесом готовили и продавали еду.

«Установлено, что сгоревшие постройки были возведены самовольно. По данным следствия, очаг возгорания произошел в кафе-шашлычной, откуда пламя перешло на соседнее здание, хозяин которого сдавал его за плату отдыхающим. Также следователи установили, что на территории была возведена одноэтажная постройка, которую мужчина также сдавал за плату. Точная причина возгорания станет известна по результатам пожаротехнической экспертизы», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

51-летний владелец шашлычной и 29-летняя женщина, которая находилась в одноэтажном помещении соседнего участка, находятся в больнице с ожогами в тяжелом состоянии.

Владельцу незаконной постройки предъявили обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ (Оказание услуги ненадлежащего качества). Мужчина признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме и сотрудничает со следствием.