Мэр Новороссийска потребовал наказывать коммунальщиков за холодные батареи

Градоначальник возмутился, что его подчиненные не решают вопросы на местах, и потребовал жестче обходиться с поставщиками коммунальных услуг. Свое недовольство мэр высказал после доклада своего заместителя Рафаэля Беглярова.

По его словам, на круглосуточную линию «Безопасного города» за сутки поступило больше 300 сообщений — люди жалуются на отсутствие тепла в домах. Мэр предложил лишать лецензий управляющие компании, которые не исполняют свои обязанности.

«Информируйте жителей, куда обращаться. Ответственность в первую очередь лежит на управляющих компаниях. Я требую жесткого отношения: привлекайте все необходимые надзорные органы, давайте лишать лицензий! Мы должны навести порядок! Жителей не волнует вообще, чья это зона ответственности. Это мы несем за все ответственность, и мы должны делать все в плане реализации всех вопросов», — отметил Кравченко.