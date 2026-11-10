Мэр Новороссийска потребовал наказывать коммунальщиков за холодные батареи

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
    © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com

Глава Новороссийска велел привлекать надзорные органы к УК, которые не подают тепло в дома

10 ноября глава Новороссийска Андрей Кравченко провел аппаратное совещание. Отдельно чиновники рассмотрели ситуацию с отоплением.

Градоначальник возмутился, что его подчиненные не решают вопросы на местах, и потребовал жестче обходиться с поставщиками коммунальных услуг. Свое недовольство мэр высказал после доклада своего заместителя Рафаэля Беглярова.

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По его словам, на круглосуточную линию «Безопасного города» за сутки поступило больше 300 сообщений — люди жалуются на отсутствие тепла в домах. Мэр предложил лишать лецензий управляющие компании, которые не исполняют свои обязанности.

«Информируйте жителей, куда обращаться. Ответственность в первую очередь лежит на управляющих компаниях. Я требую жесткого отношения: привлекайте все необходимые надзорные органы, давайте лишать лицензий! Мы должны навести порядок! Жителей не волнует вообще, чья это зона ответственности. Это мы несем за все ответственность, и мы должны делать все в плане реализации всех вопросов», — отметил Кравченко.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре отопительный сезон стартовал 2 ноября.

ЖКХ Новороссийск Отопительный сезон

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Мэр Новороссийска потребовал наказывать коммунальщиков за холодные батареи

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