В Новороссийске приостановили вырубку деревьев в Цемесской роще

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя wirestock с сайта magnific.com
    © Фото пользователя wirestock с сайта magnific.com

По требованию прокуратуры в Новороссийске приостановили вырубку деревьев в Цемесской роще, где подрядчик прокладывал километровую траншею под канализацию

9 ноября «Новороссийский рабочий» сообщил, что в памятнике природы «Цемесская роща» прекратили вырубать деревья на время проверки надзорных органов. Прокуратура перенаправила обращения местных экоактивистов в Минприроды региона, администрацию и полицию.

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Работы ведутся по госконтракту на развитие железнодорожной инфраструктуры — строители планируют выкопать километровую траншею под канализацию. Компания уже успела уничтожить около 100 деревьев на участке в несколько десятков метров. По словам эколога Татьяны Трибрат, были спилены вековые деревья, а само строительство угрожает популяции редких растений. Глава Приморского района Новороссийска Владимир Шеин при этом заявил, что вырубка законна.

Напомним, что конфликт вокруг Цемесской рощи продолжается несколько лет. В 2018 году краевые власти исключили 5 гектаров из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) под строительство дороги, несмотря на протесты экологов. Позже в роще обнаружили свыше 7 тыс. экземпляров краснокнижного белоцветника летнего. В 2025 году экологическая экспертиза одобрила проект возврата участка в состав ООПТ, в связи с чем активисты рассчитывали на полный запрет любого строительства.

Цемесская роща — лесной массив, расположенный в северо-восточной части Новороссийска. Роща является памятником природы и имеет важное экологическое значение — водоохранное и ветрозащитное.

Ранее Юга.ру писали, почему в Краснодарском крае нет оборудования для обследования вековых деревьев. 

Новороссийск Прокуратура Суд Экология

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