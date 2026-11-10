По требованию прокуратуры в Новороссийске приостановили вырубку деревьев в Цемесской роще, где подрядчик прокладывал километровую траншею под канализацию

9 ноября «Новороссийский рабочий» сообщил , что в памятнике природы «Цемесская роща» прекратили вырубать деревья на время проверки надзорных органов. Прокуратура перенаправила обращения местных экоактивистов в Минприроды региона, администрацию и полицию.

Работы ведутся по госконтракту на развитие железнодорожной инфраструктуры — строители планируют выкопать километровую траншею под канализацию. Компания уже успела уничтожить около 100 деревьев на участке в несколько десятков метров. По словам эколога Татьяны Трибрат, были спилены вековые деревья, а само строительство угрожает популяции редких растений. Глава Приморского района Новороссийска Владимир Шеин при этом заявил, что вырубка законна.

Напомним, что конфликт вокруг Цемесской рощи продолжается несколько лет. В 2018 году краевые власти исключили 5 гектаров из границ особо охраняемой природной территории (ООПТ) под строительство дороги, несмотря на протесты экологов. Позже в роще обнаружили свыше 7 тыс. экземпляров краснокнижного белоцветника летнего. В 2025 году экологическая экспертиза одобрила проект возврата участка в состав ООПТ, в связи с чем активисты рассчитывали на полный запрет любого строительства.