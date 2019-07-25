В Сочи оползень разрушил 10-метровый участок дороги
В Сочи 25 июля из-за схода оползня на обходе города повредился участок федеральной дороги
Дорога разрушилась в 17:30 недалеко от шестого тоннеля в микрорайоне Мамайка.
«В результате схода мощного оползня в реку Псахе на фоне выпадения обильных осадков на подъезде к Мамайской развязке Дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи оползневыми массами было перекрыто русло реки, что привело к изменению направления потока, подмыву основания подпорной стены насыпи автодороги и ее последующей деформации. В результате произошло повреждение участка проезжей части с полным разрушением правой полосы движения протяженностью более 10 метров», — сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».
По информации пресс-службы, жертв и пострадавших нет. Проезд на данном участке закрыли.
«Альтернативными путями проезда в направлении центра Сочи и Адлерского района курорта остаются Дублер Курортного проспекта (А-148) и улица Виноградная (А-147)», — уточнил представитель пресс-службы.
В пресс-службе МЧС Кубани добавили, что ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Кроме того, в пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что на курорте штормовое предупреждение продолжает действовать до 29 июля. В городе ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках возможен резкий подъём уровня воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода cелей малого объёма в горной зоне.
Как сообщали Юга.ру, в июне на курорте «Роза Хутор» на дорогу в районе Сулимовского ручья сошел сель. Он заблокировал дорогу. Позже спасатели нашли еще одно место схода грязекаменной массы. Общий объем селевого потока составил около 1,5 тыс. куб. метров.
В Сочи в ночь с 24 на 25 июля из-за сильного дождя подтопило четыре двора, в трех из них вода зашла в дома. Также днем 25 июля на Краснодар обрушился сильный ливень. Из-за подтопления возникли проблемы на дорогах, стояли трамваи. В 17-этажной новостройке на улице Селезнева вода полилась в коридоры и на электрические счетчики, а на улице 1-я линия поймы реки Кубань разрушилась стена частного дома.
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