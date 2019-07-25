В Сочи оползень разрушил 10-метровый участок дороги

В Сочи 25 июля из-за схода оползня на обходе города повредился участок федеральной дороги

Дорога разрушилась в 17:30 недалеко от шестого тоннеля в микрорайоне Мамайка.

«В результате схода мощного оползня в реку Псахе на фоне выпадения обильных осадков на подъезде к Мамайской развязке Дублера Курортного проспекта со стороны обхода Сочи оползневыми массами было перекрыто русло реки, что привело к изменению направления потока, подмыву основания подпорной стены насыпи автодороги и ее последующей деформации. В результате произошло повреждение участка проезжей части с полным разрушением правой полосы движения протяженностью более 10 метров», — сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

По информации пресс-службы, жертв и пострадавших нет. Проезд на данном участке закрыли.

«Альтернативными путями проезда в направлении центра Сочи и Адлерского района курорта остаются Дублер Курортного проспекта (А-148) и улица Виноградная (А-147)», — уточнил представитель пресс-службы.