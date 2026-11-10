Крупнейший скандал в истории Кремниевой долины: в Краснодаре покажут премьеру фильма «Увидеть все»
В Краснодаре 14 ноября покажут премьеру документального фильма о миллиардерше-мошеннице (18+)
Краснодарский кинотеатр «Каро 8» анонсировал на 14 ноября премьерный показ документального фильма «Увидеть все». Картину покажут на английском языке с русскими субтитрами.
В центре истории — Элизабет Холмс, одна из самых молодых миллиардерш мира, которую когда-то называли «новым Стивом Джобсом». Она основала компанию Theranos, которая обещала революцию в медицине: проводить множество анализов крови по одной капле, взятой из пальца.
Однако технология на самом деле не работала так, как утверждала компания. Холмс обманывала инвесторов, а впоследствии оказалась в центре крупного уголовного дела. Ее признали виновной в мошенничестве и приговорили к тюремному сроку.
За месяц до отправки в тюрьму Элизабет неожиданно пригласила съемочную группу к себе домой — режиссеры наблюдали за ее повседневной жизнью.
«Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трехлетнее путешествие в бездну», — написали организаторы.
Фильм сочетает элементы психологического триллера, черной комедии и расследования. Режиссерами ленты выступили Нейтан Филдер и Ланс Оппенгейм.
После просмотра зрители обсудят картину с критиком Кирой Кац.
Премьеру покажут 14 ноября в 17:00 в кинотеатре «Каро 8». Подробности можно уточнить у организаторов. В дальнейшем фильм можно будет посмотреть в кинотеатре с 19 по 25 ноября.
Как писали Юга.ру, 3 ноября в сети появился документальный фильм «Это громкая история: Ростов-на-Дону». В нем приняли участие известные деятели культуры город.