Крупнейший скандал в истории Кремниевой долины: в Краснодаре покажут премьеру фильма «Увидеть все»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из трейлера фильма «Увидеть все» © Скриншот из Rutube-канала «Кинокомпания ВОЛЬГА»
    Кадр из трейлера фильма «Увидеть все» © Скриншот из Rutube-канала «Кинокомпания ВОЛЬГА»

В Краснодаре 14 ноября покажут премьеру документального фильма о миллиардерше-мошеннице (18+)

Краснодарский кинотеатр «Каро 8» анонсировал на 14 ноября премьерный показ документального фильма «Увидеть все». Картину покажут на английском языке с русскими субтитрами. 

В центре истории — Элизабет Холмс, одна из самых молодых миллиардерш мира, которую когда-то называли «новым Стивом Джобсом». Она основала компанию Theranos, которая обещала революцию в медицине: проводить множество анализов крови по одной капле, взятой из пальца.

Однако технология на самом деле не работала так, как утверждала компания. Холмс обманывала инвесторов, а впоследствии оказалась в центре крупного уголовного дела. Ее признали виновной в мошенничестве и приговорили к тюремному сроку.

Читайте также:

За месяц до отправки в тюрьму Элизабет неожиданно пригласила съемочную группу к себе домой — режиссеры наблюдали за ее повседневной жизнью. 

«Но по мере того как границы между правдой и ложью начинают стираться, камерный портрет загадочной аферистки превращается в головокружительное трехлетнее путешествие в бездну», — написали организаторы. 

Фильм сочетает элементы психологического триллера, черной комедии и расследования. Режиссерами ленты выступили Нейтан Филдер и Ланс Оппенгейм. 

После просмотра зрители обсудят картину с критиком Кирой Кац. 

Премьеру покажут 14 ноября в 17:00 в кинотеатре «Каро 8». Подробности можно уточнить у организаторов. В дальнейшем фильм можно будет посмотреть в кинотеатре с 19 по 25 ноября. 

Как писали Юга.ру, 3 ноября в сети появился документальный фильм «Это громкая история: Ростов-на-Дону». В нем приняли участие известные деятели культуры город.

Афиша Город Кино Кинопрокат Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Крупнейший скандал в истории Кремниевой долины: в Краснодаре покажут премьеру фильма «Увидеть все»
Глава Белореченского района Сидоренко досрочно ушел в отставку
В Новороссийске приостановили вырубку деревьев в Цемесской роще
Краснодарка победила на всероссийском чемпионате по кофе в джезве на фестивале «Песок»
«Шевроле» за 70 млн и розовый «Запорожец»-кабриолет. Какие ретроавтомобили продают на Кубани?
Мэр Новороссийска потребовал наказывать коммунальщиков за холодные батареи

Лента новостей

Реклама на сайте