Крупнейший скандал в истории Кремниевой долины: в Краснодаре покажут премьеру фильма «Увидеть все»

Краснодарский кинотеатр «Каро 8» анонсировал на 14 ноября премьерный показ документального фильма «Увидеть все». Картину покажут на английском языке с русскими субтитрами.

В центре истории — Элизабет Холмс, одна из самых молодых миллиардерш мира, которую когда-то называли «новым Стивом Джобсом». Она основала компанию Theranos, которая обещала революцию в медицине: проводить множество анализов крови по одной капле, взятой из пальца.

Однако технология на самом деле не работала так, как утверждала компания. Холмс обманывала инвесторов, а впоследствии оказалась в центре крупного уголовного дела. Ее признали виновной в мошенничестве и приговорили к тюремному сроку.