«Шевроле» за 70 млн и розовый «Запорожец»-кабриолет. Какие ретроавтомобили продают на Кубани?

В Краснодаре продают Chevrolet Corvette 1963 года выпуска, в Сочи — розовый «Запорожец», а в Новороссийске — автомобиль времен Великой Отечественной войны

11 ноября пресс-служба сервиса Авито Авто рассказала Юга.ру, какие ретроавтомобили, уже снятые с производства, продаются на онлайн-платформе в Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Самый дорогой автомобиль — черный Chevrolet Corvette 1963 года выпуска, первый представитель второго поколения модели Sting Ray. Его стоимость составляет 70 млн рублей. Родстер — это автомобиль с открытым верхом, двумя дверями и двумя посадочными местами. В отличие от кабриолета, родстер обычно более компактен и ориентирован на спортивное вождение. Модель отличается от первого поколения обновленным дизайном и шасси с независимой задней подвеской, которая улучшила управляемость и устойчивость автомобиля. Визитная карточка спорткара — заднее стекло, разделенное на две части. Это первая модель Corvette с подобной конструкцией. Примечательно, что уже в следующем году от идеи с перемычкой отказались, поэтому автомобиль ценится коллекционерами.

© Скриншот фото с сайта avito.ru

© Скриншот фото с сайта avito.ru

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В автомобиле установлен бензиновый двигатель V8 объемом 5,4 литра и мощностью 360 лошадиных сил. Пробег Chevrolet Corvette составляет 2,3 тыс. км. Интересно, что в одной из частей фильма «Форсаж» появился Chevrolet Corvette Grand Sport 1963 года выпуска, созданный на основе модели Sting Ray. Еще один уникальный автомобиль — небесно-голубой Dodge Charger R/T 1970 года выпуска стоимостью 15,9 млн рублей. Машина известна по фильму «Буллит», в котором Dodge Charger участвовал в погоне с Ford Mustang GT.

© Скриншот фото с сайта avito.ru

© Скриншот фото с сайта avito.ru

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем V8 объемом 7,2 литра и мощностью 375 лошадиных сил. До 97 км/ч он разгоняется примерно за семь секунд. В машине установлена автоматическая коробка передач, а пробег составляет всего 487 км. Интересно, что автомобиль реставрировали на протяжении семи лет, сохранив двигатель, коробку передач, мост и механизм фар. В Сочи продают розовый ЗАЗ-965 «Запорожец» — известный советский автомобиль 1967 года выпуска стоимостью 2 млн рублей. Машину переоборудовали в кабриолет по индивидуальному проекту продавца. В «Запорожце» установлен двигатель от ВАЗ-2108 объемом 0,9 литра, коробка передач механическая, а пробег составляет 55 тыс. км. По словам продавца, автомобиль стоит на учете, а все изменения официально зарегистрированы.

© Скриншот фото с сайта avito.ru

© Скриншот фото с сайта avito.ru

В Новороссийске можно найти советский армейский внедорожник времен Великой Отечественной войны ГАЗ-67 стоимостью около 1,4 млн рублей. Автомобиль выпустили в 1952 году. По словам продавца, именно этот внедорожник снимался в грузинском фильме «Отец солдата». В автомобиле установлен бензиновый двигатель объемом 3,3 литра, механическая коробка передач, а пробег составляет 150 тыс. км.

© Скриншот фото с сайта avito.ru