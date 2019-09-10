Мэром Сочи стал бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский

Полномочия Анатолия Пахомова на посту главы Сочи истекли 9 сентября. В этот день Копайгородского назначили временно исполняющим обязанности мэра Сочи. На следующий день, 10 сентября, по итогам тайного голосования на сессии городского собрания Копайгородского выбрали главой курорта. Он набрал 44 голоса из 44.

«Нас ждет кропотливая работа, чтобы все системы жизнеобеспечения Сочи работали в улучшенном режиме. Мы проблематику всю знаем. Будем опираться на депутатский корпус, на всех жителей Сочи. Проблематика огромная. Поэтому уже с завтрашнего дня будем все эти вопросы решать», — заявил избранный мэр журналистам.

Напомним, что в июле в Сочи объявили конкурс на должность главы города. Документы от желающих участвовать в выборах принимали с 30 июля по 29 августа. Всего заявки подали 18 кандидатов. В последний день подачи заявок Пахомов заявил, что не будет участвовать в конкурсе на пост главы Сочи.

Кто такой Алексей Копайгородский

Копайгородский родился 26 марта 1985 года в Краснодаре.

С февраля 2016-го по март 2017 года он был вице-мэром Краснодара. Затем чиновника назначили директором департамента внутренней политики администрации края. В сентябре того же года он стал вице-губернатором Кубани.

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