Бывший мэр Сочи Пахомов перейдет в руководство «Лукойла» на юге

Он сообщил, что займется всеми вопросами развития компании: строительством новых заправок, увеличением продаж, перспективными проектами. Основной задачей Пахомова в новой должности будет определение стратегии развития предприятия.

59-летний Анатолий Пахомов работал мэром Сочи 10 лет — два последних срока. Его полномочия на этом посту истекли 9 сентября. В очередном конкурсе на должность главы курорта Пахомов не участвовал. 11 сентября Сочи возглавил бывший вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский.

До работы в должности главы Сочи Пахомов был мэром Анапы, вице-мэром Краснодара, руководил департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, а в 2004 году баллотировался на пост губернатора Краснодарского края. До карьеры чиновника, в 90-е годы, занимал руководящие должности в торгово-производственном объединении «АПЕКС» и ОАО «Кубаньхлебопродукт».