Бывший мэр Сочи Пахомов перейдет в руководство «Лукойла» на юге
Анатолия Пахомова 8 октября назначат исполнительным директором ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»
Об этом сам Пахомов рассказал «Интерфаксу».
«Завтра меня представят исполнительным директором ООО "Лукойл-Югнефтепродукт"», — сказал бывший мэр Сочи.
Он сообщил, что займется всеми вопросами развития компании: строительством новых заправок, увеличением продаж, перспективными проектами. Основной задачей Пахомова в новой должности будет определение стратегии развития предприятия.
В «Лукойле» эту информацию не прокомментировали.
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59-летний Анатолий Пахомов работал мэром Сочи 10 лет — два последних срока. Его полномочия на этом посту истекли 9 сентября. В очередном конкурсе на должность главы курорта Пахомов не участвовал. 11 сентября Сочи возглавил бывший вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский.
До работы в должности главы Сочи Пахомов был мэром Анапы, вице-мэром Краснодара, руководил департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, а в 2004 году баллотировался на пост губернатора Краснодарского края. До карьеры чиновника, в 90-е годы, занимал руководящие должности в торгово-производственном объединении «АПЕКС» и ОАО «Кубаньхлебопродукт».
«Лукойл-Югнефтепродукт» — дочернее предприятие НК «Лукойл», объединяет сеть АЗС, состоящую из более 650 единиц, семь нефтебаз и две газонаполнительные станции. Основное направление деятельности — реализация нефтепродуктов через розничную и мелкооптовую сеть в 22 регионах.
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