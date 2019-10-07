Бывший мэр Сочи Пахомов перейдет в руководство «Лукойла» на юге

Краснодарский край

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Анатолия Пахомова 8 октября назначат исполнительным директором ООО «Лукойл-Югнефтепродукт»

Об этом сам Пахомов рассказал «Интерфаксу».

«Завтра меня представят исполнительным директором ООО "Лукойл-Югнефтепродукт"», — сказал бывший мэр Сочи.

Он сообщил, что займется всеми вопросами развития компании: строительством новых заправок, увеличением продаж, перспективными проектами. Основной задачей Пахомова в новой должности будет определение стратегии развития предприятия.

В «Лукойле» эту информацию не прокомментировали.

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59-летний Анатолий Пахомов работал мэром Сочи 10 лет — два последних срока. Его полномочия на этом посту истекли 9 сентября. В очередном конкурсе на должность главы курорта Пахомов не участвовал. 11 сентября Сочи возглавил бывший вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский.

До работы в должности главы Сочи Пахомов был мэром Анапы, вице-мэром Краснодара, руководил департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, а в 2004 году баллотировался на пост губернатора Краснодарского края. До карьеры чиновника, в 90-е годы, занимал руководящие должности в торгово-производственном объединении «АПЕКС» и ОАО «Кубаньхлебопродукт».

«Лукойл-Югнефтепродукт» — дочернее предприятие НК «Лукойл», объединяет сеть АЗС, состоящую из более 650 единиц, семь нефтебаз и две газонаполнительные станции. Основное направление деятельности — реализация нефтепродуктов через розничную и мелкооптовую сеть в 22 регионах.

Анатолий Пахомов Промышленность Сочи

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