Глава Белореченского района Сидоренко досрочно ушел в отставку
Руководитель Белореченского района покинул пост из-за проблем со здоровьем
10 ноября глава Белореченского района Сергей Сидоренко сообщил, что досрочно ушел в отставку. Вопрос его освобождения от должности депутаты рассмотрели на внеочередной сессии совета.
По словам председателя Татьяны Марченко, Сидоренко подал заявление по собственному желанию — причиной стало состояние здоровья. В итоге депутаты проголосовали за прекращение его полномочий.
Пост Сидоренко занял его заместитель Сергей Семейкин.
Сергей Сидоренко в 2014 году стал заместителя главы администрации Майкопа. Позже переехал работать в Белореченский район, где занял должность первого заместителя главы муниципалитета. С 1 апреля 2022 года исполнял обязанности руководителя района, а 7 июня того же года депутаты избрали его главой.
Сергей Семейкин на должности заместителя главы Белореченского района руководил управлением сельского хозяйства. В этой должности он занимался вопросами растениеводства и животноводства.
Как писали Юга.ру, 5 октября мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно ушел в отставку.