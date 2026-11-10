Глава Белореченского района Сидоренко досрочно ушел в отставку

По словам председателя Татьяны Марченко, Сидоренко подал заявление по собственному желанию — причиной стало состояние здоровья. В итоге депутаты проголосовали за прекращение его полномочий.

10 ноября глава Белореченского района Сергей Сидоренко сообщил , что досрочно ушел в отставку. Вопрос его освобождения от должности депутаты рассмотрели на внеочередной сессии совета.

Сергей Сидоренко в 2014 году стал заместителя главы администрации Майкопа. Позже переехал работать в Белореченский район, где занял должность первого заместителя главы муниципалитета. С 1 апреля 2022 года исполнял обязанности руководителя района, а 7 июня того же года депутаты избрали его главой.

Сергей Семейкин на должности заместителя главы Белореченского района руководил управлением сельского хозяйства. В этой должности он занимался вопросами растениеводства и животноводства.