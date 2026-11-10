Глава Белореченского района Сидоренко досрочно ушел в отставку

Краснодарский край

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  • Сергей Сидоренко © Фото со страницы Сергея Сидоренко в «Максе»
    Сергей Сидоренко © Фото со страницы Сергея Сидоренко в «Максе»

Руководитель Белореченского района покинул пост из-за проблем со здоровьем

10 ноября глава Белореченского района Сергей Сидоренко сообщил, что досрочно ушел в отставку. Вопрос его освобождения от должности депутаты рассмотрели на внеочередной сессии совета.

По словам председателя Татьяны Марченко, Сидоренко подал заявление по собственному желанию — причиной стало состояние здоровья. В итоге депутаты проголосовали за прекращение его полномочий.

Пост Сидоренко занял его заместитель Сергей Семейкин.

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Сергей Сидоренко в 2014 году стал заместителя главы администрации Майкопа. Позже переехал работать в Белореченский район, где занял должность первого заместителя главы муниципалитета. С 1 апреля 2022 года исполнял обязанности руководителя района, а 7 июня того же года депутаты избрали его главой.

Сергей Семейкин на должности заместителя главы Белореченского района руководил управлением сельского хозяйства. В этой должности он занимался вопросами растениеводства и животноводства.

Как писали Юга.ру, 5 октября мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно ушел в отставку.

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