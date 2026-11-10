Краснодарка победила на всероссийском чемпионате по кофе в джезве на фестивале «Песок»
Бариста из кофейни «Тепло» стала победительницей чемпионата по варке кофе в турке, который прошел в Краснодаре
10 ноября пресс-служба краснодарской гастросистемы «Провинциалы» сообщила Юга.ру, кто победил на всероссийском чемпионате по приготовлению кофе в джезве на фестивале «Песок». Мероприятие прошло с 6 по 8 ноября.
13 бариста из Краснодара, Москвы, Сочи и Геленджика приготовили классический напиток в джезве (турке) и авторскую версию на его основе. В финале после прохождения отборочных этапов свои напитки представили шесть участников. Результаты оценивала команда судей, в которую вошли чемпионы России, тренеры бариста, представители кофейной индустрии и другие специалисты.
Победительницей стала бариста Татьяна Фукс из краснодарской кофейни «Тепло». Второе место занял Максим Юдин из Москвы, третье — Арслан Рахманов из краснодарской кофейни «ЯрКо».
Печать за напиток:
Параллельно на фестивале прошел чемпионат «Кофе и алкоголь». В нем участвовали девять бариста из Краснодара, Москвы и Адыгеи. Они готовили авторские напитки на основе кофе и алкоголя, а также кофе по-ирландски с добавлением сливок и виски. Судьи оценивали вкус, баланс ингредиентов, технику приготовления и подачу напитков.
Победителем стал бариста Илья Поликарпов из Москвы. Второе место заняла Кристина Онищук из краснодарской кофейни «Зацепи» на улице Постовой, третье — краснодарец Михаил Рыбальченко из кофейни Larriping.
Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня заняла третье место на чемпионате Russian Coffee Cup