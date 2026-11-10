Краснодарка победила на всероссийском чемпионате по кофе в джезве на фестивале «Песок»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»
    © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»

Бариста из кофейни «Тепло» стала победительницей чемпионата по варке кофе в турке, который прошел в Краснодаре

10 ноября пресс-служба краснодарской гастросистемы «Провинциалы» сообщила Юга.ру, кто победил на всероссийском чемпионате по приготовлению кофе в джезве на фестивале «Песок». Мероприятие прошло с 6 по 8 ноября.

13 бариста из Краснодара, Москвы, Сочи и Геленджика приготовили классический напиток в джезве (турке) и авторскую версию на его основе. В финале после прохождения отборочных этапов свои напитки представили шесть участников. Результаты оценивала команда судей, в которую вошли чемпионы России, тренеры бариста, представители кофейной индустрии и другие специалисты.

Победительницей стала бариста Татьяна Фукс из краснодарской кофейни «Тепло». Второе место занял Максим Юдин из Москвы, третье — Арслан Рахманов из краснодарской кофейни «ЯрКо».

Печать за напиток:

Параллельно на фестивале прошел чемпионат «Кофе и алкоголь». В нем участвовали девять бариста из Краснодара, Москвы и Адыгеи. Они готовили авторские напитки на основе кофе и алкоголя, а также кофе по-ирландски с добавлением сливок и виски. Судьи оценивали вкус, баланс ингредиентов, технику приготовления и подачу напитков.

Победителем стал бариста Илья Поликарпов из Москвы. Второе место заняла Кристина Онищук из краснодарской кофейни «Зацепи» на улице Постовой, третье — краснодарец Михаил Рыбальченко из кофейни Larriping.

  • © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»
    © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»
  • © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»
    © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»
  • © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»
    © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»
  • © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»
    © Фото предоставлено Юга.ру пресс-службой краснодарской гастросистемы «Провинциалы»

Как писали Юга.ру, краснодарская кофейня заняла третье место на чемпионате Russian Coffee Cup

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