Краснодарка победила на всероссийском чемпионате по кофе в джезве на фестивале «Песок»

Бариста из кофейни «Тепло» стала победительницей чемпионата по варке кофе в турке, который прошел в Краснодаре

10 ноября пресс-служба краснодарской гастросистемы «Провинциалы» сообщила Юга.ру, кто победил на всероссийском чемпионате по приготовлению кофе в джезве на фестивале «Песок». Мероприятие прошло с 6 по 8 ноября.

13 бариста из Краснодара, Москвы, Сочи и Геленджика приготовили классический напиток в джезве (турке) и авторскую версию на его основе. В финале после прохождения отборочных этапов свои напитки представили шесть участников. Результаты оценивала команда судей, в которую вошли чемпионы России, тренеры бариста, представители кофейной индустрии и другие специалисты.

Победительницей стала бариста Татьяна Фукс из краснодарской кофейни «Тепло». Второе место занял Максим Юдин из Москвы, третье — Арслан Рахманов из краснодарской кофейни «ЯрКо».