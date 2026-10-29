Мусор некуда везти. Почему Краснодарскому краю грозит ЧС из-за переполненных полигонов

В десяти муниципалитетах Кубани — от Сочи до Ейска — ввели режим повышенной готовности: власти признали, что места на полигонах не осталось, а перенаправить отходы больше некуда. Режим действует с 23 октября, но распоряжение губернатора опубликовали лишь спустя четыре дня. Редактор Юга.ру Денис Куренов разобрался, чем это грозит жителям и почему за восемь лет обещаний в крае так и не появились мусорные заводы. Угроза, о которой предупреждали Режим повышенной готовности действует в Сочи, Новороссийске, Горячем Ключе и Туапсинском округе, а также в Апшеронском, Белореченском, Ейском, Курганинском, Староминском и Темрюкском районах. В распоряжении губернатора Вениамина Кондратьева № 294-р говорится, что свободные мощности полигонов исчерпаны, а перенаправить потоки отходов на другие объекты «физически невозможно». Чем это грозит, власти перечислили сами: перебои с вывозом, мусор во дворах и на улицах, крысы и насекомые — переносчики инфекций, стихийные свалки в лесах и оврагах. Внезапной эту ситуацию не назовешь. Краснодарский край занимает второе место в стране по объему твердых коммунальных отходов (ТКО), а заводы по их переработке губернатор обещал еще в 2018 году. В 2023-м Росприроднадзор предупреждал, что место на полигонах края закончится через три-четыре года, в 2024-м прокуратура заговорила о «назревающем коллапсе», а в 2025-м суд признал незаконным бездействие краевого министерства ТЭК и ЖКХ. Ни один из десяти новых мусорных комплексов, обещанных краевыми властями, к осени 2026 года так и не построен. Что именно ввели Режим повышенной готовности — еще не чрезвычайная ситуация. Он вводится для органов управления и сил краевой подсистемы РСЧС (единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС): власти признают, что ЧС регионального характера может возникнуть, и готовят к ней службы. Распоряжение подписано 22 октября, режим действует с 23-го, а на сайте краевой администрации документ появился только вечером 27-го. Министерству ТЭК и ЖКХ поручено до 16 ноября разработать план создания и реконструкции объектов обработки и размещения отходов. Ответственным за предупреждение ЧС назначен вице-губернатор Евгений Пергун, который одновременно занимается топливным кризисом в крае. Региональным операторам рекомендовано вывозить мусор по санитарным правилам и территориальной схеме, главам муниципалитетов — следить за обстановкой и информировать жителей. Продолжать работу до отмены режима рекомендовано пяти организациям, которые эксплуатируют полигоны: это «Терра-Н», «Универсал», «Стройдизайн», «Экоформат» и ейский «Комбинат коммунально-бытовых услуг». Зачем это нужно, 28 октября объяснил оперштаб края. Часть полигонов уже переполнена и работает как площадки временного накопления, остальные ждет реконструкция, которая займет много времени. Распоряжение, по словам штаба, дает краевой администрации «юридическую возможность» использовать существующие полигоны — сохранить нынешнюю схему потоков отходов и не сорвать графики вывоза. Режим продлится, пока полигоны не реконструируют, не оформят разрешительные документы и не построят новые комплексы переработки — по данным штаба, сейчас создается десять таких объектов. Отходы с площадок временного накопления после оформления документов направят на захоронение, а вывозить мусор будут по прежним маршрутам. Этот режим не стоит путать с другим: в Новороссийске и Геленджике с середины октября действует отдельный режим повышенной готовности — из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на суда в Черном море. Что это значит для жителей Формально ничего не меняется: оперштаб обещает вывозить мусор по тем же маршрутам и графикам. Но система работает на пределе, и сильнее всего это заметно в Сочи. В январе жители курорта жаловались, что на многих улицах мусор не вывозят с конца декабря. Летом Центральный районный суд Сочи по иску Роспотребнадзора признал незаконным бездействие мэрии и обязал ее навести порядок на контейнерных площадках. А в сентябре на мусороперегрузочной площадке в районе улицы Водораздельной скопилось около 46 тыс. тонн отходов, и Евгению Пергуну пришлось поручить вывезти их «в максимально короткие сроки».

Сочи, Туапсинский округ, Горячий Ключ, Апшеронский и Белореченский районы обслуживает один регоператор — «Крайжилкомресурс», а отходы этих территорий везут на его полигон в Белореченском районе. Платят жители при этом по-разному. С 1 октября житель многоквартирного дома в Сочи отдает за вывоз мусора 311,7 рубля в месяц, в Туапсинском округе — 147,9 рубля, в Горячем Ключе — 130,6, в Апшеронском районе — 126,3, в Белореченском — 109,8 рубля. Разница между Сочи и Белореченским районом почти трехкратная. Высокий сочинский тариф власти еще в 2020 году объясняли удаленностью полигона. В 2021 году на Сочи приходилось свыше 300 тыс. тонн отходов — больше половины того, что принимал белореченский полигон, — а вывоз сочинского мусора обходился примерно в 2 млрд рублей. Прокуратура, в свою очередь, предупреждала: когда новых объектов нет, мусор приходится возить все дальше, и это ведет к росту тарифов. Если контейнерную площадку не убирают, жаловаться можно регоператору и местной администрации. У «Крайжилкомресурса» есть горячая линия 8 800 300-98-04, а за содержание контейнерных площадок, как напоминал губернатор, отвечают муниципалитеты. Краснодара в списке нет, но и там жители месяцами жалуются на переполненные площадки и крыс — особенно в Пашковке, в Музыкальном микрорайоне и в центре. 22 октября гордума большинством голосов одобрила изменения генплана под новую очередь главной городской свалки у хутора Копанского. Этот полигон принимает отходы Краснодара и Динского района с 2010 года, а в 2024-м он достигал высоты 13-этажного дома. Выносить поправки на общественные обсуждения администрация не планировала. Не поддержал их депутат от КПРФ Александр Сафронов. По его словам, министр ТЭК и ЖКХ края Денис Сорокалетов заверил депутатов, что вместо простого расширения свалки там построят закрытые «саркофаги» для компостирования, а ежегодный объем размещаемых отходов сократится вдвое — с 700 до 350 тыс. тонн. При этом в январе губернатор объявлял, что новый полигон рядом с действующим будет рассчитан на 600 тыс. тонн отходов в год и откроется в декабре 2028 года.

Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

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Пять полигонов на пределе Самая известная проблемная точка — полигон «Терра-Н» на горе Щелба под Новороссийском. Его проектная вместимость — 1 млн тонн — исчерпана еще в 2023 году, и Росприроднадзор направил компании и краевому министерству письма о выводе объекта из эксплуатации. Свалка дважды горела летом 2024 года и трижды — в 2025-м: в декабре тление не могли потушить почти месяц. Весной 2025-го фильтрат с полигона попал в реку Озерейку, и вода в ней почернела. Закрывать полигон не стали: его работу планировали продлить на два года, а реконструкцию примерно за 1,1 млрд рублей доверили петербургской компании, которая должна была закончить работы к 30 ноября 2025 года. Тогдашний замминистра природных ресурсов и экологии Денис Буцаев заявлял, что до конца 2025-го здесь введут объект утилизации на 70 тыс. тонн в год. Но летом 2026-го, по данным «Новороссийского рабочего», участок компостирования на полигоне еще не построили, площадка временного накопления с февраля выросла вдвое, а новой карты захоронения, которую пока не одобрила госэкспертиза, по словам руководства компании, хватит лишь на 11 месяцев. Чистая прибыль «Терра-Н» за 2024 год при этом составила 145,9 млн рублей.

Мусорный полигон на горе Щелба в Новороссийске © Скриншот фото из телеграм-канала «Моя Борисовка», t.me/joinchat/E6Ewm7O51qwlQ1vf

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Полигоны «Стройдизайна» в станице Староминской, «Экоформата» в Курганинске и МУП «Универсал» в Темрюке прокуратура называла переполненными еще в 2025 году. В Ейском районе полигон «Комбината коммунально-бытовых услуг» в конце лета 2025-го горел больше недели: жители писали, что «дышать уже нечем», и просили ввести режим ЧС. Белореченского полигона в этой пятерке нет, хотя именно туда идут отходы половины территорий, где действует режим. Что бывает, когда такой объект закрывают без замены, Кубань уже видела: в феврале 2020 года суд приостановил работу полигона, и Юга.ру тогда так и не смогли выяснить, куда везут мусор пяти муниципалитетов, — власти и регоператор на вопросы не отвечали. В 2021-м краевые власти обещали ликвидировать этот переполненный в полтора раза полигон, а на время строительства замены в Горячем Ключе открыть рядом вторую очередь. В 2023-м Росприроднадзор нашел на объекте 42 нарушения, включая более чем двукратное превышение проектной вместимости и загрязнение подземных вод. В 2024-м в ходе реконструкции полигон расширили на 4 га — по оценке оператора, этого хватит на два года и семь месяцев, то есть примерно до весны 2027-го.

Белореченский полигон «Крайжилкомресурс», официально открытый в 2017 году © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Восемь лет обещаний В начале 2018 года Вениамин Кондратьев говорил, что строительство двух заводов по утилизации мусора — в Сочи и на Азовском побережье — может начаться в конце того же или в начале следующего года. Сочинский завод мощностью 400 тыс. тонн в год обещали построить за три года, но в 2020-м мэр курорта признал, что участка под него «физически нет».

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Сама реформа стартовала в крае на год позже, чем в стране, — 1 января 2020 года. Поначалу по утвержденным тарифам заработали лишь четыре регоператора, а в трех зонах операторы из-за неутвержденных тарифов вышли на работу только в апреле 2024 года. Накануне реформы власти обещали отправлять на переработку около 70% отходов и построить вместе с инвесторами 11 современных полигонов. В том же 2020 году краевое министерство ТЭК и ЖКХ сообщало Юга.ру, что места на полигонах хватит на два — два с половиной года, и рассчитывало к 2024-му сортировать все отходы края. К 2023 году новых полигонов и перерабатывающих комплексов в крае не строили уже десять лет, а захоранивали 97% отходов. Росприроднадзор подсчитал, что доля мусора, уходящего на объекты с нарушениями, за год вырастет с 15 до 42%, а свободная вместимость полигонов исчерпается через три-четыре года. Тогда же Денис Буцаев, в то время гендиректор Российского экологического оператора (РЭО), предупреждал: «В самое ближайшее время можем столкнуться с невозможностью эксплуатации текущих объектов. Новые, к сожалению, пока регион не начал создавать». В сентябре 2024 года прокуратура края предупредила о «назревающем коллапсе». По ее данным, вместимость 9 из 15 объектов размещения отходов была фактически превышена, приморские районы «остались без законно эксплуатируемых полигонов», а площадки под 4 из 13 запланированных объектов использовать было нельзя: их выбрали с нарушением правил землепользования и застройки. Новые полигоны, по оценке ведомства, могли появиться не раньше 2026 года. В марте 2025-го губернатор говорил уже о десяти объектах — восьми перерабатывающих и двух сортировочных, — которые нужно создать до конца 2028 года. Четыре из них должны заработать в 2027-м. Для армавирского комплекса «Экоцентра» на 450 тыс. тонн в год, который в 2023-м обещали построить к 2025 году, вице-губернатор Пергун на том же совещании назвал новый срок — декабрь 2026-го. Но в октябре 2026-го проект в четвертый раз не прошел государственную экологическую экспертизу.

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В августе 2025-го край утвердил программу обращения с отходами более чем на 36 млрд рублей. Тогда же краевой суд подтвердил незаконность бездействия министерства ТЭК и ЖКХ: раздельный сбор не внедрили в срок, территориальную схему не актуализировали, новые мощности не построили. В октябре 2026 года Евгений Пергун доложил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, что на сортировку попадает около 43% отходов края, а на объекте «Крайжилкомресурса» вводят участок компостирования, «но этого уже недостаточно». Восемь новых перерабатывающих комплексов пока только проектируются. Строительство комплекса «Анапа» под станицей Варениковской, по словам представителя инвестора, начнется лишь в 2027 году: экспертизы пройдены, но вопрос с финансированием еще решают. Зачем на самом деле нужен режим У распоряжения есть и юридическая сторона. В декабре 2025 года федеральный закон продлил с 1 января 2026-го до 1 января 2028 года возможность размещать отходы на полигонах, которые работали еще до 2019 года, но не внесены в госреестр, а также на объектах с превышенной проектной вместимостью. Такие отсрочки для Кубани не новость: право использовать без лицензии курганинский полигон край получил еще в 2020 году — тогда до 2023-го. Теперь работать на таких условиях можно, только если регион включит площадку в специальный перечень, получит заключение Минприроды и согласует с РЭО план строительства замещающих объектов; если график сорвут, площадку из перечня исключат. Новый порядок формирования перечней Минприроды утвердило приказом № 400 лишь в июле 2026-го, а в силу он вступит 1 марта 2027 года. Отказать во включении могут, например, если полигон находится ближе чем в 500 метрах от жилья, в водоохранной зоне или на землях лесного фонда. Публичных разъяснений о том, какие кубанские полигоны и на каких условиях попадут в такие перечни, Юга.ру не нашли. Оперштаб лишь повторяет, что распоряжение дает краю «юридическую возможность» пользоваться существующими полигонами. Кубань может оказаться не единственным таким регионом. 27 октября, в день публикации распоряжения, председатель комитета Госдумы по экологии Елена Панова предупредила, что ввод 80% объектов, которые должны заменить временные полигоны к 1 января 2028 года, под угрозой срыва. «Губернаторы таких регионов вынуждены будут вводить режим чрезвычайной ситуации», — сказала она. Что говорят власти и критики Официальная позиция — система модернизируется. В крае работают пять регоператоров, ежедневно на линию выходит около 700 единиц спецтехники, в 2026 году закуплено еще 79 машин, а вице-премьер Патрушев отметил, что Кубань выполняет планы по закупке контейнеров и мусоровозов. С новыми комплексами, по словам Пергуна, к 2030 году край сможет выйти на 100% сортировки и 50% переработки отходов. Есть и доводы в защиту властей. Проблема не только кубанская: подготовка проекта новой инфраструктуры для отходов, по оценке Елены Пановой, занимает в среднем 4,5 года, а иногда больше шести лет. Планы строительства новых объектов раз за разом встречают сопротивление жителей: под Армавиром весной прошли два митинга против полигона «Экоцентра», а в Туапсинском округе против комплекса у села Дефановки собрали 6 тыс. подписей. Наконец, нехватку мощностей признал и федеральный центр, продлив переходный период для переполненных полигонов по всей стране. Критики отвечают, что о кризисе годами предупреждали Росприроднадзор, прокуратура и РЭО, а суд признал бездействие краевого министерства незаконным. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в декабре 2024 года назвала итоги мусорной реформы в стране «деградацией и регрессом». Для части критиков доводом стал сам режим повышенной готовности: краснодарский журналист Андрей Кошик назвал распоряжение фактическим признанием того, что мусорная реформа провалилась. Туапсинская активистка Евгения Третьякова, которая ведет телеграм-канал «Чисто в Туапсе», пишет, что обращение с отходами в округе и во всем крае зашло в тупик: двухпоточный сбор, официально введенный с 1 сентября, свелся к наклейкам на баках, а мусор по-прежнему вывозит на переполненные полигоны одна и та же машина. Площадку под комплекс «Юг» у Дефановки она называет обычной свалкой у федеральной трассы и предлагает передать раздельный сбор муниципалитетам. Жители, протестовавшие весной против полигона «Экоцентра» под Армавиром, указывают, что площадка находится в оползневой зоне на береговом склоне Урупа, и опасаются, что фильтрат попадет в реку, а оттуда — в Кубань. Активисты также считают, что инвестор затягивает процесс, забирая документы с экспертизы в последний момент. Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов выступает против расширения свалки у Копанского: 13 октября он голосовал против изменений генплана на заседании комитета. В основные виды разрешенного использования участка включили «Специальную деятельность» — код, который допускает в том числе обращение с медицинскими и биологическими отходами и размещение мусоросжигательных предприятий. Сафронов в комментарии для Юга.ру оговаривается, что сам по себе этот код еще не означает строительства таких объектов, но спрашивает, зачем описывать разрешенную деятельность так широко. О защите жителей — запахах, подземных водах, маршрутах мусоровозов, оплате мониторинга и рекультивации — в документах, по его словам, почти ничего нет. Депутат напомнил, что при принятии генплана горожанам рассказывали о сортировке и переработке, и спросил: «Где гарантии, что рядом не вырастет еще одна мусорная гора?» Он просил думу и врио главы города снять вопрос с рассмотрения и обращался в прокуратуру. После голосования Сафронов написал, что, кроме обещаний министра, депутаты не увидели ни проекта, ни доказательств снижения нагрузки на природу, а заседание даже не транслировали. Он также видит конфликт интересов: проект поддержал председатель комитета гордумы по ЖКХ Константин Семернин — один из руководителей «Мусороуборочной компании», которой принадлежит полигон.

Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Что дальше Ближайшая контрольная дата — 16 ноября, когда министерство ТЭК и ЖКХ должно представить план. Конкретного срока окончания у режима нет: он будет действовать, пока не реконструируют полигоны и не построят новые комплексы. Первые из них, по нынешним планам, должны заработать в 2027 году. С 1 марта 2027-го вступит в силу федеральный порядок для переполненных полигонов, а 1 января 2028 года переходный период закончится. К 2030-му, согласно национальным целям, утвержденным указом президента, в стране должны сортировать все коммунальные отходы и захоранивать не больше половины.

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