Под Армавиром прошел второй митинг против мусорного полигона: жители «вывезли» проект свалки в коробке
Жители станицы Советской Новокубанского округа на митинге «вывезли» в коробке проект мусорного полигона у реки Уруп
23 марта эколог Евгений Витишко сообщил в своем телеграм-канале, что митинг против строительства мусорного полигона под Армавиром собрал 300 участников. Акция прошла 22 марта в станице Советской Новокубанского района.
В соцсетях появилось видео с митинга, на котором видно, как одна из участниц на велосипеде тянет коробку с надписью «проект». Таким образом активисты символически «проводили» проект свалки.
Пластик, покрышки и мертвая рыба:
Напомним, что 15 марта в хуторе Первомайском прошел первый митинг против строительства полигона, собравший около 100 человек.
Протесты вызваны рядом экологических проблем. Компания «ЭкоЦентр», которая планирует построить полигон, забирает документы с экспертизы в последний момент, пытаясь избежать официального отрицательного заключения. Активисты считают, что таким образом инвестор хочет затянуть процесс.
Будущая площадка полигона расположена в оползневой зоне на склоне правого берега реки Уруп. Жители опасаются, что при возможном сходе грунта фильтрат может попасть в водоем, а затем — в реку Кубань. Ситуацию усугубляет наличие глубокой газоконденсатной скважины на территории будущей свалки.
О строительстве полигона мощностью 450 тыс. тонн в год стало известно в 2023 году. Проект реализует ООО «ЭкоЦентр» за 3,5 млрд рублей.
Свалку должны были ввести в эксплуатацию уже в 2026 году. Однако в октябре 2025 года Росприроднадзор отказал ООО «ЭкоЦентр» в экологической экспертизе из-за несоответствия документов требованиям. Ранее, 25 июля 2025 года, ведомство начало проверку, учтя обращения экологов и общественности. Проект ее не прошел.
Отказ Росприроднадзора вынудил компанию дорабатывать документацию или искать новый участок. Но сейчас проект по-прежнему находится в подвешенном состоянии, что беспокоит местных активистов.
Как писали Юга.ру, под Краснодаром готовят к запуску новую свалку мощностью 600 тыс. тонн в год. Мусорная гора появится по соседству с уже действующей в хуторе Копанском.