Под Армавиром прошел второй митинг против мусорного полигона: жители «вывезли» проект свалки в коробке

Жители станицы Советской Новокубанского округа на митинге «вывезли» в коробке проект мусорного полигона у реки Уруп

В соцсетях появилось видео с митинга, на котором видно, как одна из участниц на велосипеде тянет коробку с надписью «проект». Таким образом активисты символически «проводили» проект свалки.

23 марта эколог Евгений Витишко сообщил в своем телеграм-канале, что митинг против строительства мусорного полигона под Армавиром собрал 300 участников. Акция прошла 22 марта в станице Советской Новокубанского района.

Напомним, что 15 марта в хуторе Первомайском прошел первый митинг против строительства полигона, собравший около 100 человек.

Протесты вызваны рядом экологических проблем. Компания «ЭкоЦентр», которая планирует построить полигон, забирает документы с экспертизы в последний момент, пытаясь избежать официального отрицательного заключения. Активисты считают, что таким образом инвестор хочет затянуть процесс.

Будущая площадка полигона расположена в оползневой зоне на склоне правого берега реки Уруп. Жители опасаются, что при возможном сходе грунта фильтрат может попасть в водоем, а затем — в реку Кубань. Ситуацию усугубляет наличие глубокой газоконденсатной скважины на территории будущей свалки.