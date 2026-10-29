Бензин АИ-98 на Кубани подорожал на 12,5% с июля. Что с остальным топливом?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, freepik.com
    © Фото freepik, freepik.com

В Краснодарском крае с июля по октябрь стоимость литра бензина АИ-98 стала выше почти на 12 рублей

26 октября Росстат опубликовал еженедельную справку о ценах на нефтепродукты в регионах России. 

По данным ведомства, средняя стоимость одного литра бензина АИ-98 в Краснодарском крае составила 113,77 рубля. Известно, что 6 июля топливо стоило 101,16 рубля. Таким образом, за 3,5 месяца бензин АИ-98 на Кубани подорожал на 12,5%.

Бак наполовину полон:

Также выросла цена на бензин АИ-92 с 71,76 до 75,30 рубля (на 4,9%) и на АИ-95 — с 79,85 до 81,72 рубля (на 2,3%). 

При этом дизельное топливо подешевело на 4,3% — с 82,89 до 79,33 рублей.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Краснодарском крае снова подорожали сахар, соль, такси и бензин. 

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Бензин АИ-98 на Кубани подорожал на 12,5% с июля. Что с остальным топливом?
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