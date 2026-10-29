В Краснодаре СТС снимает сериал о «скуфе». Что известно о картине и кто в главных ролях?

29 октября краснодарец Борис Мальцев на своей странице в Instagram* опубликовал ролик, в котором рассказал о съемках сериала «СуперВовик» в центре города. В видео мужчина показал улицу Красноармейскую — там сейчас находится много автодомов, обеспечивающих кинопроцесс.

Ранее, 15 октября, издание 93.ru писало, что съемки картины проходили и на Кооперативном рынке. Тогда киногруппа просила горожан не мешать процессу.

Кроме того, редактор Юга.ру видела съемочную группу во дворе дома напротив автовокзала Краснодар-2: там стояли актерские трейлеры и барабанная установка. А 29 октября она встретила актера Константина Крюкова, который играет в сериале, в парке «Краснодар».

О съемках ленты в Краснодаре известно и из официальных источников. Например, телеграм-канал маркетинга и дизайна телеканала СТС 21 октября опубликовал фото со съемок. На одном из кадров виден краснодарский отдел полиции.