В Краснодаре СТС снимает сериал о «скуфе». Что известно о картине и кто в главных ролях?
В центре Краснодара проходят съемки сериала «СуперВовик»
29 октября краснодарец Борис Мальцев на своей странице в Instagram* опубликовал ролик, в котором рассказал о съемках сериала «СуперВовик» в центре города. В видео мужчина показал улицу Красноармейскую — там сейчас находится много автодомов, обеспечивающих кинопроцесс.
Ранее, 15 октября, издание 93.ru писало, что съемки картины проходили и на Кооперативном рынке. Тогда киногруппа просила горожан не мешать процессу.
Кроме того, редактор Юга.ру видела съемочную группу во дворе дома напротив автовокзала Краснодар-2: там стояли актерские трейлеры и барабанная установка. А 29 октября она встретила актера Константина Крюкова, который играет в сериале, в парке «Краснодар».
О съемках ленты в Краснодаре известно и из официальных источников. Например, телеграм-канал маркетинга и дизайна телеканала СТС 21 октября опубликовал фото со съемок. На одном из кадров виден краснодарский отдел полиции.
В тот же день пресс-служба продюсерской компании Russian Code сообщила, что режиссер «СуперВовика» разбил кинотарелку в парке «Городской сад». Кроме того, он на своей странице в Instagram* опубликовал видео из парка «Краснодар» — актеры находились на волейбольной площадке.
Известно, что зрители увидят и другие места города в картине: Дворец культуры железнодорожников и греческий культурный центр «Ромиосини».
Сериал «СуперВовик» расскажет о почти 40-летнем «скуфе» — таксисте Вовике, который живет с мамой, играет в компьютерные игры и отдыхает с кружкой пива в руках. Он доволен своей жизнью, но однажды узнает, что дочь его стыдится, бывшая жена нашла нового партнера, а соседка не воспринимает его всерьез. Тогда он покупает волшебные таблетки — они меняют его жизнь, но обладают побочным эффектом.
Режиссером ленты выступил Павел Тимофеев. Он снимал картину «Выжившие», а также сериал «Встать на ноги», съемки которого проходили в 2024 году в Кисловодске и Пятигорске.
В «СуперВовике» приняли участие актеры Михаил Тройник, Полина Максимова, Юлия Александрова, Константин Крюков, Татьяна Догилева, Дмитрий Колчин и другие. Всего в сериале будет 16 эпизодов. По данным СМИ, премьера состоится весной 2027 года.
Как писали Юга.ру, в октябре вышел трейлер новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» с Дэниэлом Крэйгом в роли волшебника.
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