В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива мазута

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Губернатор Кубани объявил режим повышенной готовности в связи с угрозой разлива нефтепродуктов в Черном море

13 октября администрация Краснодарского края опубликовала распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева о введении режима повышенной готовности на территории Новороссийска и Геленджика. Причиной стала угроза возникновения ЧС регионального характера из-за возможного разлива нефтепродуктов.

В документе сказано, что риски возникли «в результате атак безэкипажными катерами 6 октября на морские суда в акватории Черного моря». Отметим, что в этот день у побережья Сочи БЭК атаковали танкер Aframax Rio. На судне произошел пожар, который потушили 7 октября. 9 октября танкер отбуксировали.

«Не так много, как в Анапе»:

Напомним, что 12 октября экологи проекта «Прозрачный мир» зафиксировали мазутные следы, дрейфующие от Новороссийской бухты и причалов КТК в сторону Анапы. Специалисты предупредили, что из-за ветра пятна могут дойти до береговой линии.

При этом оперативный штаб края и Морспасслужба отрицали новый разлив нефтепродуктов, заявляя, что службы не нашли загрязнений в акватории.

Как писали Юга.ру, на поврежденном танкере Aframax Rio может находиться около 100 тыс. тонн нефти.

Геленджик Нефть Новороссийск Происшествия Разлив нефти Черное море Экология

Новости

Новинки, бестселлеры и лекции: в Краснодаре пройдет книжная ярмарка МИФа
Под Ростовом дорогу посчитали опасной для школьного автобуса. Дети ходят по ней пешком
После пожара на заводе жителям Ростовской области посоветовали сидеть дома и чаще мыться
Три воспитанника академии ФК «Краснодар» вошли в состав юношеской сборной для участия в турнире ФИФА
Новую поликлинику в Краснодаре могут открыть без детского отделения. Жители добивались его почти год
В Таганроге задержали замглавы администрации по подозрению во взятке

Лента новостей

Без такси, платежей и «Алисы»
12 октября, 17:54
Без такси, платежей и «Алисы»
Что известно об атаках на дата-центры «Яндекса» и как сбой задел юг России
Бабье лето продолжается? В Краснодарском крае ожидают до +26 °С
9 октября, 15:59
Бабье лето продолжается? В Краснодарском крае ожидают до +26 °С
Обыски у мэра Новороссийска могут быть связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей
12 октября, 16:41
Обыски у мэра Новороссийска могут быть связаны с пожертвованиями на 250 млн рублей

Реклама на сайте