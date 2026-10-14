В Геленджике и Новороссийске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива мазута

Губернатор Кубани объявил режим повышенной готовности в связи с угрозой разлива нефтепродуктов в Черном море

В документе сказано, что риски возникли «в результате атак безэкипажными катерами 6 октября на морские суда в акватории Черного моря». Отметим, что в этот день у побережья Сочи БЭК атаковали танкер Aframax Rio. На судне произошел пожар, который потушили 7 октября. 9 октября танкер отбуксировали .

13 октября администрация Краснодарского края опубликовала распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева о введении режима повышенной готовности на территории Новороссийска и Геленджика. Причиной стала угроза возникновения ЧС регионального характера из-за возможного разлива нефтепродуктов.

«Не так много, как в Анапе»:

Напомним, что 12 октября экологи проекта «Прозрачный мир» зафиксировали мазутные следы, дрейфующие от Новороссийской бухты и причалов КТК в сторону Анапы. Специалисты предупредили, что из-за ветра пятна могут дойти до береговой линии.

При этом оперативный штаб края и Морспасслужба отрицали новый разлив нефтепродуктов, заявляя, что службы не нашли загрязнений в акватории.