Суд обязал мэрию Сочи очистить курорт от свалок и признал незаконным бездействие чиновников

Поводом для судебного разбирательства стали жалобы жителей и туристов. Люди сообщали , что мусор из Сочи вывозят несвоевременно, а площадки утопают в грязи.

По данным Роспотребнадзора, бездействие чиновников привело к тому, что на свалках начали активно размножаться насекомые и грызуны.

Помимо этого, ядовитые отходы с контейнерных площадок стали вместе с дождями попадать в ливневки, оттуда — в русла местных рек, а затем в городскую водопроводную систему. Это создает угрозу для здоровья жителей.



Суд признал поведение мэрии незаконным и потребовал от властей оборудовать площадки специальным покрытием для отвода сточных вод, установить баки для раздельного сбора ТКО, а также обеспечить регулярную уборку территории вокруг мусорных контейнеров.



Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и администрация может его обжаловать.