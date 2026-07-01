Суд обязал мэрию Сочи очистить курорт от свалок и признал незаконным бездействие чиновников
В Сочи суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и потребовал от администрации города благоустроить контейнерные площадки
30 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Центральный районный суд Сочи встал на сторону Роспотребнадзора и обязал городскую администрацию навести порядок на контейнерных площадках курорта.
Поводом для судебного разбирательства стали жалобы жителей и туристов. Люди сообщали, что мусор из Сочи вывозят несвоевременно, а площадки утопают в грязи.
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По данным Роспотребнадзора, бездействие чиновников привело к тому, что на свалках начали активно размножаться насекомые и грызуны.
Помимо этого, ядовитые отходы с контейнерных площадок стали вместе с дождями попадать в ливневки, оттуда — в русла местных рек, а затем в городскую водопроводную систему. Это создает угрозу для здоровья жителей.
Суд признал поведение мэрии незаконным и потребовал от властей оборудовать площадки специальным покрытием для отвода сточных вод, установить баки для раздельного сбора ТКО, а также обеспечить регулярную уборку территории вокруг мусорных контейнеров.
Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и администрация может его обжаловать.
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