Суд обязал мэрию Сочи очистить курорт от свалок и признал незаконным бездействие чиновников

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и потребовал от администрации города благоустроить контейнерные площадки

30 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что Центральный районный суд Сочи встал на сторону Роспотребнадзора и обязал городскую администрацию навести порядок на контейнерных площадках курорта.

Поводом для судебного разбирательства стали жалобы жителей и туристов. Люди сообщали, что мусор из Сочи вывозят несвоевременно, а площадки утопают в грязи.

Читайте также:

По данным Роспотребнадзора, бездействие чиновников привело к тому, что на свалках начали активно размножаться насекомые и грызуны.

Помимо этого, ядовитые отходы с контейнерных площадок стали вместе с дождями попадать в ливневки, оттуда — в русла местных рек, а затем в городскую водопроводную систему. Это создает угрозу для здоровья жителей.

Суд признал поведение мэрии незаконным и потребовал от властей оборудовать площадки специальным покрытием для отвода сточных вод, установить баки для раздельного сбора ТКО, а также обеспечить регулярную уборку территории вокруг мусорных контейнеров.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу и администрация может его обжаловать.

Как писали Юга.ру, полигон в Ростовской области, куда свозили мазут из Анапы, продолжает работать после отзыва разрешения.

Мусор Роспотребнадзор Сочи Суд Чиновники Экология

Новости

В Краснодаре на месяц перекроют участок улицы Вишняковой
Краснодарка отдала 3 млн рублей нигерийцу, который выдал себя за Серкана Болата из турецкого сериала
Цены взлетели, запасы тают. Кубанские аграрии обеспечены топливом лишь на 58% — Минсельхоз края
На АЗС Краснодарского края начали дежурить полиция, волонтеры, казаки и участники СВО
Суд обязал мэрию Сочи очистить курорт от свалок и признал незаконным бездействие чиновников
В Сочи запустили круглосуточный автобус от аэропорта до ж/д вокзала

Лента новостей

Реклама на сайте