Власти Сочи не нашли на курорте место для завода по переработке мусора

24 сентября стало известно, что строительство мусороперерабатывающего завода в Сочи решили отложить

Напомним, в августе 2017 года мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что город перейдет на раздельный сбор мусора. А позже появилась информация, что на курорте собираются построить мусоросжигательный завод. В Гринпис это заявление назвали абсурдным, напомнив, что перед Олимпиадой 2014 года в Сочи снесли такой завод, а на его месте построили сортировочный комплекс. В 2018 году власти пообещали за три года построить мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тыс. тонн в год.

В мае 2020 года СМИ сообщили, что компания «Ростех» планирует построить 25 мусоросжигательных заводов в разных городах России. Объекты собираются строить в туристических районах и агломерациях численностью не менее 500 тыс. человек. Один из таких заводов может появиться «недалеко» от Сочи. В июле в соцсетях стали распространять данные о том, что местом строительства мусороперерабатывающего завода станет поселок Лазаревский. Но местные власти отрицали эту информацию. «На сегодняшний день участка земли в Сочи под мусороперерабатывающий завод пока физически нет, и коммуникации подвести не представляется возможным», — сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский 24 сентября на пресс-конференции в рамках форума современной журналистики «Вся Россия — 2020».