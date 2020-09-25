Власти Сочи не нашли на курорте место для завода по переработке мусора

Краснодарский край

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24 сентября стало известно, что строительство мусороперерабатывающего завода в Сочи решили отложить

Напомним, в августе 2017 года мэр Сочи Анатолий Пахомов заявил, что город перейдет на раздельный сбор мусора. А позже появилась информация, что на курорте собираются построить мусоросжигательный завод.

В Гринпис это заявление назвали абсурдным, напомнив, что перед Олимпиадой 2014 года в Сочи снесли такой завод, а на его месте построили сортировочный комплекс. В 2018 году власти пообещали за три года построить мусороперерабатывающий завод мощностью 400 тыс. тонн в год.

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В мае 2020 года СМИ сообщили, что компания «Ростех» планирует построить 25 мусоросжигательных заводов в разных городах России. Объекты собираются строить в туристических районах и агломерациях численностью не менее 500 тыс. человек. Один из таких заводов может появиться «недалеко» от Сочи.

В июле в соцсетях стали распространять данные о том, что местом строительства  мусороперерабатывающего завода станет поселок Лазаревский. Но местные власти отрицали эту информацию.

«На сегодняшний день участка земли в Сочи под мусороперерабатывающий завод пока физически нет, и коммуникации подвести не представляется возможным», — сообщил глава города Сочи Алексей Копайгородский 24 сентября на пресс-конференции в рамках форума современной журналистики «Вся Россия — 2020».

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Мэр уточнил, что по поручению губернатора Краснодарского края найден участок межу Апшеронском и Горячим Ключом, куда будут отправлять сочинский отсортированный мусор.

Как писали Юга.ру, в апреле губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил обеспокоенность тем, что Кубани остро не хватает мусорных полигонов. Сейчас работают только 11 из 40.

Мусор Сочи ТБО

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