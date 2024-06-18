Улыбнись чистому городу. Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском

Осознанный образ жизни предполагает личную ответственность за сохранение окружающей среды и уменьшение своего мусорного следа. Один из способов — сортировка отходов. В конце апреля МЦУ Краснодара в своем телеграм-канале опубликовал карточки с ответами на самые популярные вопросы о вторичной переработке. В комментариях жители кубанской столицы заявили, что возле их жилья баков для вторсырья или нет и не было, или их убрали. Об этом сообщали и в редакцию Юга.ру. Некоторые просили вернуть емкости и объяснить, по какой причине остались без них. Другие жаловались, что машина сваливает мусор из всех баков в одну кучу, и они не видят смысла разбирать отходы по категориям. Кроме того, краснодарцы продолжают жаловаться в соцсетях на стихийные свалки вокруг контейнерных площадок. Одной из них — расположенной на пересечении улиц Достоевского и Красных Зорь у трамвайных путей — даже завели личный телеграм-канал. Многие проблемные контейнерные площадки находятся у трамвайных путей или железных дорог, в тупиках или у Т-образных перекрестков улиц.

Контейнерная площадка на Т-образном пересечении улиц Щорса и Будённого, за площадкой — гаражный кооператив и железная дорога © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Юга.ру поговорили с первым заместителем гендиректора АО «Мусороуборочная компания» Виктором Красницким о том, как отличить контейнеры для вторсырья от обычных, почему баки убрали и будут ли возвращать, а также сколько отходов отправили на переработку за первый квартал 2024 года. Красный, желтый, голубой — выбирай себе любой По данным Росприроднадзора, на каждого россиянина ежегодно приходится в среднем 400 кг… не мусора, а отходов. 90% этой массы можно переработать, но существенная часть вторсырья попадает на свалки. Почему? Потому что люди не понимают, зачем сортировать и правильно утилизировать отходы. Если этого не делать, то количество и площадь мусорных полигонов будет только расти. Кто-то не хочет разбираться во фракциях, кому-то это кажется сложным. Однако всё гораздо проще. В Краснодаре для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) используются контейнеры, обозначенные цветами: бумага — зеленый;

пластик — желтый;

стекло — синий;

несортированные — стандартный темно-зеленый цвет (хаки). Однако на многих площадках для сбора мусора в Краснодаре нет контейнеров для всех четырех категорий, чаще всего нет контейнеров для стекла.

Площадка для мусорных контейнеров на углу улиц Базовская и Головатого © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Площадка для мусорных контейнеров на углу улиц Железнодорожная и Базовская Дамба © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Красницкий заверил, что места сбора мусора утверждены постановлением правительства РФ. Органы местного самоуправления создают площадки, если такая обязанность не лежит на других лицах. В постановлении главы администрации региона можно найти список ответственных за обустройство мест накопления ТКО, приобретение контейнеров и их содержание.



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По словам Виктора Красницкого, в 2023 году «Мусороуборочная компания» направила предложения в адрес юридических лиц — собственников земельных участков, на которых расположены контейнерные площадки, оборудовать их баками для раздельного накопления отходов. Из-за отсутствия ответов от потребителей контейнеры для пластика и бумаги демонтировали. Однако не всё так плохо. Некоторые организации и управляющие компании установили на своих площадках контейнеры для раздельного накопления отходов. Среди них: АО «Оптово-Розничный Комплекс Хозяин»,

ГБОУ специальная (коррекционная) школа №26,

ГБУЗ Хоспис,

ИП Власов Ю.Н.,

ИП Меликов В.П.,

ООО «Аквасток Технологии Благоустройства»,

ООО «УК Галактика»,

ООО УК «Кутузовский»,

ПУЭСК «Близкий»,

ФГБОУ ВО КубГАУ.

© Скриншот письма от АО «Мусороуборочная компания»

© Скриншот письма от АО «Мусороуборочная компания»

Жители Краснодара часто говорят, что и вторсырье, и мусор загружают в одну машину. Мы спросили Виктора Красницкого, есть ли в «Мусороуборочной компании» отдельный транспорт для вторсырья, как он выглядят, каждый ли день выезжают машины для раздельного сбора или в какие дни их можно увидеть в городе, кому сообщать, если видишь, что вторсырье и мусор загружают в одну машину. Ответ оказался довольно скромным: «Сбор и транспортирование разделенных фракций из контейнеров при раздельном сборе осуществляется по мере их накопления, но не реже одного раза в десять дней специализированным транспортом на сортировку. Телефон диспетчера +7 (861) 211-53-64». — у 50 мест для сбора ТКО (твердых коммунальных отходов) еще до конца 2023 года собирались сделать металлические заборы (чтобы мусор не разносило ветром) и отсеки для крупногабаритных отходов. Всего таких площадок в городе более 8800 по данным администрации на ноябрь 2023 года;

— 40 млн рублей выделили из бюджета Краснодара на то, чтобы обновить площадки для сбора ТКО в разных районах, об этом рассказали в марте 2024 года;

— 23 тыс. новых контейнеров установили в Краснодаре, о чем власти отчитались в мае. Есть ли смысл сортировать мусор? Весной 2023 года мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром начали модернизировать. Свалку хотят расширить и усовершенствовать.

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По словам гендиректора АО «Мусороуборочной компании» Валерия Облогина, там планируют построить эко-технопарк с переработкой автошин, древесных отходов и оргтехники. Объем инвестиций составит 2,4 млрд рублей. Как рассказал Юга.ру Виктор Красницкий, ежедневно с 07:00 до 19:00 на полигоне работают три линии сортировки отходов. С января по апрель 2024 года на утилизацию отправили порядка 7 тыс. 640 тонн различного вторсырья. Полигон заполнен на две трети. Его должно хватить еще на шесть лет.

Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Поскольку полигоны — это огромные мусорные горы, их можно измерить. Красницкий не смог назвать точный размер, но сказал, что высота свалки в Копанском не превышает 40 метров. Мусорный полигон в хуторе Копанском начал принимать мусор из Краснодара и Динского района в 2010 году. У него были проблемы. Так, в сентябре 2020 года появилась информация, что свалка работает незаконно. Активисты утверждали, что АО «Мусороуборочная компания» размещает отходы на земельном участке, не включенном в Государственный реестр объектов размещения отходов.



Жители соседних населенных пунктов и Краснодара критикуют полигон и жалуются на недочеты в его работе минимум с мая 2022 года, когда был создан телеграм-канал активистов.



Полигон находится в 7 км от западной границы Краснодара. Его называют по находящемуся рядом хутору Копанской, хотя фактически он ближе к хутору Восточный, а с 2023 года — и к Дальнему западному обходу Краснодара, платной части трассы М-4 (она видна на фото ниже).

Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

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В 2023 году «Мусороуборочная компания» начала там же строить новый полигон, где будет три линии сортировки отходов. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024-го. Общая площадь будущей свалки составит более 13 га, а объем инвестиций — 1,2 млрд рублей. Ежегодно сюда привозят около 650 тыс. тонн отходов. Вторсырье сортируют вручную. Зачем сортировать мусор самому, если это делают на свалке? Поскольку в России нет обязательного раздельного сбора отходов (РСО), процесс сортировки на полигонах становится если не бессмысленным, то менее эффективным. Сотрудники ищут необходимые типы материалов среди смешанных отходов, которые никак не подготовлены к переработке. Результат — низкокачественное вторичное сырье.

Сортировочный комплекс на фоне мусорного полигона под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Сортировочный комплекс на фоне мусорного полигона под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В феврале 2023 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что лишь 7% отходов в России уходит на переработку. Из остальных 93% формируются свалки. Большинство из них уже переполнены, особенно в туристических регионах, где мусор производят и местные жители, и гости. По ее словам, главная проблема отрасли — медленное внедрение современных технологий. Как уже было сказано выше, на большинстве предприятий отходы сортируют вручную. Как следствие, процент отбора полезного мусора невелик.

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Но сложность и в том, что в России нет культуры сохранения окружающей среды. Люди не привыкли думать об экологии, не готовы искать пункты приема вторсырья, тратить время и силы на логистику мусора. В итоге отходы сортируют лишь экоактивисты и некоторые осознанные граждане. Экологическое просвещение — неотъемлемая часть продвижения раздельного сбора отходов. Важно объяснять, какой мусор можно переработать, почему нужно сортировать и правильно утилизировать и как не превратить квартиру в свалку, если начать заниматься РСО.

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По словам Красницкого, «Мусороуборочная компания» придает большое значение экологическому просвещению, в том числе ведет страницы в соцсетях, где делится полезными советами. В 2023 году компания провела около 40 мероприятий: экскурсии на полигон и модернизированный мусоросортировочный комплекс в Копанском для студентов вузов региона, уроки экологической грамотности для школьников и экологические акции.

Развилка к новому городскому кладбищу и мусорному полигону под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Развилка к новому городскому кладбищу и мусорному полигону под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру