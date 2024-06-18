Улыбнись чистому городу. Почему в Краснодаре убрали контейнеры для раздельного сбора отходов и на сколько еще хватит мусорного полигона в Копанском
Осознанный образ жизни предполагает личную ответственность за сохранение окружающей среды и уменьшение своего мусорного следа. Один из способов — сортировка отходов.
В конце апреля МЦУ Краснодара в своем телеграм-канале опубликовал карточки с ответами на самые популярные вопросы о вторичной переработке. В комментариях жители кубанской столицы заявили, что возле их жилья баков для вторсырья или нет и не было, или их убрали. Об этом сообщали и в редакцию Юга.ру.
Некоторые просили вернуть емкости и объяснить, по какой причине остались без них. Другие жаловались, что машина сваливает мусор из всех баков в одну кучу, и они не видят смысла разбирать отходы по категориям.
Кроме того, краснодарцы продолжают жаловаться в соцсетях на стихийные свалки вокруг контейнерных площадок. Одной из них — расположенной на пересечении улиц Достоевского и Красных Зорь у трамвайных путей — даже завели личный телеграм-канал.
Многие проблемные контейнерные площадки находятся у трамвайных путей или железных дорог, в тупиках или у Т-образных перекрестков улиц.
Юга.ру поговорили с первым заместителем гендиректора АО «Мусороуборочная компания» Виктором Красницким о том, как отличить контейнеры для вторсырья от обычных, почему баки убрали и будут ли возвращать, а также сколько отходов отправили на переработку за первый квартал 2024 года.
Красный, желтый, голубой — выбирай себе любой
По данным Росприроднадзора, на каждого россиянина ежегодно приходится в среднем 400 кг… не мусора, а отходов. 90% этой массы можно переработать, но существенная часть вторсырья попадает на свалки. Почему? Потому что люди не понимают, зачем сортировать и правильно утилизировать отходы. Если этого не делать, то количество и площадь мусорных полигонов будет только расти.
Кто-то не хочет разбираться во фракциях, кому-то это кажется сложным. Однако всё гораздо проще.
В Краснодаре для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) используются контейнеры, обозначенные цветами:
- бумага — зеленый;
- пластик — желтый;
- стекло — синий;
- несортированные — стандартный темно-зеленый цвет (хаки).
Однако на многих площадках для сбора мусора в Краснодаре нет контейнеров для всех четырех категорий, чаще всего нет контейнеров для стекла.
Красницкий заверил, что места сбора мусора утверждены постановлением правительства РФ. Органы местного самоуправления создают площадки, если такая обязанность не лежит на других лицах.
В постановлении главы администрации региона можно найти список ответственных за обустройство мест накопления ТКО, приобретение контейнеров и их содержание.
Отдам платье в хорошие руки:
По словам Виктора Красницкого, в 2023 году «Мусороуборочная компания» направила предложения в адрес юридических лиц — собственников земельных участков, на которых расположены контейнерные площадки, оборудовать их баками для раздельного накопления отходов. Из-за отсутствия ответов от потребителей контейнеры для пластика и бумаги демонтировали.
Однако не всё так плохо. Некоторые организации и управляющие компании установили на своих площадках контейнеры для раздельного накопления отходов. Среди них:
- АО «Оптово-Розничный Комплекс Хозяин»,
- ГБОУ специальная (коррекционная) школа №26,
- ГБУЗ Хоспис,
- ИП Власов Ю.Н.,
- ИП Меликов В.П.,
- ООО «Аквасток Технологии Благоустройства»,
- ООО «УК Галактика»,
- ООО УК «Кутузовский»,
- ПУЭСК «Близкий»,
- ФГБОУ ВО КубГАУ.
Жители Краснодара часто говорят, что и вторсырье, и мусор загружают в одну машину. Мы спросили Виктора Красницкого, есть ли в «Мусороуборочной компании» отдельный транспорт для вторсырья, как он выглядят, каждый ли день выезжают машины для раздельного сбора или в какие дни их можно увидеть в городе, кому сообщать, если видишь, что вторсырье и мусор загружают в одну машину. Ответ оказался довольно скромным:
«Сбор и транспортирование разделенных фракций из контейнеров при раздельном сборе осуществляется по мере их накопления, но не реже одного раза в десять дней специализированным транспортом на сортировку. Телефон диспетчера +7 (861) 211-53-64».
— у 50 мест для сбора ТКО (твердых коммунальных отходов) еще до конца 2023 года собирались сделать металлические заборы (чтобы мусор не разносило ветром) и отсеки для крупногабаритных отходов. Всего таких площадок в городе более 8800 по данным администрации на ноябрь 2023 года;
— 40 млн рублей выделили из бюджета Краснодара на то, чтобы обновить площадки для сбора ТКО в разных районах, об этом рассказали в марте 2024 года;
— 23 тыс. новых контейнеров установили в Краснодаре, о чем власти отчитались в мае.
Есть ли смысл сортировать мусор?
Весной 2023 года мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром начали модернизировать. Свалку хотят расширить и усовершенствовать.
Разделяй и власть:
По словам гендиректора АО «Мусороуборочной компании» Валерия Облогина, там планируют построить эко-технопарк с переработкой автошин, древесных отходов и оргтехники. Объем инвестиций составит 2,4 млрд рублей.
Как рассказал Юга.ру Виктор Красницкий, ежедневно с 07:00 до 19:00 на полигоне работают три линии сортировки отходов. С января по апрель 2024 года на утилизацию отправили порядка 7 тыс. 640 тонн различного вторсырья.
Полигон заполнен на две трети. Его должно хватить еще на шесть лет.
Поскольку полигоны — это огромные мусорные горы, их можно измерить. Красницкий не смог назвать точный размер, но сказал, что высота свалки в Копанском не превышает 40 метров.
Мусорный полигон в хуторе Копанском начал принимать мусор из Краснодара и Динского района в 2010 году. У него были проблемы. Так, в сентябре 2020 года появилась информация, что свалка работает незаконно. Активисты утверждали, что АО «Мусороуборочная компания» размещает отходы на земельном участке, не включенном в Государственный реестр объектов размещения отходов.
Жители соседних населенных пунктов и Краснодара критикуют полигон и жалуются на недочеты в его работе минимум с мая 2022 года, когда был создан телеграм-канал активистов.
Полигон находится в 7 км от западной границы Краснодара. Его называют по находящемуся рядом хутору Копанской, хотя фактически он ближе к хутору Восточный, а с 2023 года — и к Дальнему западному обходу Краснодара, платной части трассы М-4 (она видна на фото ниже).
«Ноль отходов», или Как жить без мусора:
В 2023 году «Мусороуборочная компания» начала там же строить новый полигон, где будет три линии сортировки отходов. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024-го. Общая площадь будущей свалки составит более 13 га, а объем инвестиций — 1,2 млрд рублей.
Ежегодно сюда привозят около 650 тыс. тонн отходов. Вторсырье сортируют вручную.
Зачем сортировать мусор самому, если это делают на свалке?
Поскольку в России нет обязательного раздельного сбора отходов (РСО), процесс сортировки на полигонах становится если не бессмысленным, то менее эффективным. Сотрудники ищут необходимые типы материалов среди смешанных отходов, которые никак не подготовлены к переработке. Результат — низкокачественное вторичное сырье.
В феврале 2023 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что лишь 7% отходов в России уходит на переработку. Из остальных 93% формируются свалки. Большинство из них уже переполнены, особенно в туристических регионах, где мусор производят и местные жители, и гости.
По ее словам, главная проблема отрасли — медленное внедрение современных технологий. Как уже было сказано выше, на большинстве предприятий отходы сортируют вручную. Как следствие, процент отбора полезного мусора невелик.
Начать с себя:
Но сложность и в том, что в России нет культуры сохранения окружающей среды. Люди не привыкли думать об экологии, не готовы искать пункты приема вторсырья, тратить время и силы на логистику мусора. В итоге отходы сортируют лишь экоактивисты и некоторые осознанные граждане.
Экологическое просвещение — неотъемлемая часть продвижения раздельного сбора отходов. Важно объяснять, какой мусор можно переработать, почему нужно сортировать и правильно утилизировать и как не превратить квартиру в свалку, если начать заниматься РСО.
Июль без пластика:
По словам Красницкого, «Мусороуборочная компания» придает большое значение экологическому просвещению, в том числе ведет страницы в соцсетях, где делится полезными советами. В 2023 году компания провела около 40 мероприятий: экскурсии на полигон и модернизированный мусоросортировочный комплекс в Копанском для студентов вузов региона, уроки экологической грамотности для школьников и экологические акции.
Недавно Юга.ру обсудили с экспертами и мэрией, как изменится вывоз мусора в Краснодаре и почему сортировку отходов не запустить без частного бизнеса. Так, член «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрей Панюшкин уверен, что к контейнерным площадкам требуется другой подход — распределить роли и назначить ответственных. Он убежден, что так появится возможность не только зарабатывать на вывозе отходов, но и содержать и своевременно обновлять площадки.