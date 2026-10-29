Нейросеть научили распознавать адыгский и абазинский языки

29 октября программисты Бислан Беретарь и Магамед Аддай сообщили Юга.ру, что разработали модели нейросетей для распознавания адыгского и абазинского языков. Это первые в мире подобные модели.

«Модели мы создали с моим другом Магамедом: я адыг, он абазин. Искусственный интеллект мы уже обширно использовали в других наших проектах. Об идеях технологичных проектов (переводчиков для родных языков, приложений для их изучения) мы думали еще задолго до нынешнего бума ИИ. Решили проверить, есть ли уже программы, которые понимают адыгскую и абазинскую речь или умеют на ней говорить. Оказалось, что таких открытых разработок нет», — рассказал Бислан.

Тогда разработчики попросили носителей языков начитать записи и выложить их в открытый доступ, а далее — начали обучать нейросеть их распознавать.

«Если говорить просто, это похоже на обычного ученика. Модель шаг за шагом слушает адыгскую и абазинскую речь и пробует записать услышанное. Ее ответ проверяется, ошибки исправляются, и обучение продолжается», — объяснил Бислан.

Так программисты «тренировали» модель несколько дней без перерывов. Сначала результаты были плохими, но к концу обучения нейросеть ошибалась все меньше.

Бислан рассказал, что модель отлично распознает обычную речь адыгов и абазин. Однако она может делать ошибки — такие же, как совершает любой другой голосовой ввод. Например, иногда модель слитно пишет два слова или плохо распознает шумную запись и диалекты.