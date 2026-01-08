«Горы мусора с человеческий рост». Жители Сочи жалуются на переполненные контейнеры и свалки, которые не расчищают с конца декабря

В разных районах Сочи образовались стихийные свалки. В мэрии говорят, что мусор скопился из-за наплыва туристов, а регоператор винит снегопады и гололед

6 января паблики Сочи стали публиковать кадры переполненных мусорных контейнеров в разных районах города, а также в Адлере, Дагомысе и поселке Красная Поляна, который находится рядом с горнолыжными курортами.

Люди сообщают, что на многих улицах мусор не вывозят с конца декабря, из-за чего образуются стихийные свалки. Мусор мешает проезжать машинам, а отходы гниют и неприятно пахнут.

Вот что пишут в сети:

«Это Сочи, улица Тимирязева и улица Верхняя Лысая Гора, 10. Горы мусора с человеческий рост».

«На Пионерской помойка за время праздников по 30 метров от контейнеров в две стороны выросла. И продолжает разрастаться».

«Позорят курортный город. Налоги все платят, а за вывоз с каждого человека города берут. Еще и курортный сбор».

«Зато исправно деньги за мусор берут, деньги же не пахнут, правильно? А мусор пахнет».