«Горы мусора с человеческий рост». Жители Сочи жалуются на переполненные контейнеры и свалки, которые не расчищают с конца декабря

Краснодарский край

  • © Скриншоты фото из телеграм-канала «Типичный Сочи»
В разных районах Сочи образовались стихийные свалки. В мэрии говорят, что мусор скопился из-за наплыва туристов, а регоператор винит снегопады и гололед

6 января паблики Сочи стали публиковать кадры переполненных мусорных контейнеров в разных районах города, а также в Адлере, Дагомысе и поселке Красная Поляна, который находится рядом с горнолыжными курортами.

Люди сообщают, что на многих улицах мусор не вывозят с конца декабря, из-за чего образуются стихийные свалки. Мусор мешает проезжать машинам, а отходы гниют и неприятно пахнут.

Вот что пишут в сети:

«Это Сочи, улица Тимирязева и улица Верхняя Лысая Гора, 10. Горы мусора с человеческий рост».

«На Пионерской помойка за время праздников по 30 метров от контейнеров в две стороны выросла. И продолжает разрастаться».

«Позорят курортный город. Налоги все платят, а за вывоз с каждого человека города берут. Еще и курортный сбор».

«Зато исправно деньги за мусор берут, деньги же не пахнут, правильно? А мусор пахнет».

На мусорный коллапс пожаловались жители и гости поселка Красная Поляна.

«Вот такая у нас «зимняя сказка» в горах. Гости в шоке, жители в шоке», — рассказали местные телеграм-каналу «Осторожно, новости».

Телеграм-канал «Любимый Сочи» также опубликовал жалобы:

«С нового года ситуация не меняется: курорты мусор вывозят, а обычные улицы нет. Контейнеры переполнены, пакеты вываливаются прямо на дорогу, собаки растаскивают отходы. На фоне потепления мусор начинает откровенно пахнуть».

Огромные свалки образовались и в селе Барановка. Жители пишут, что мусор здесь не вывозили с 28 декабря. 

Телеграм-канал «Типичный Сочи» предложил вывозить отходы в Китай, где критически не хватает мусора, который могли бы сжигать местные перерабатывающие заводы:

«Может, пора срочно наладить безвозмездную братскую поставку сочинского мусора китайским товарищам? У нас его, мягко говоря, с избытком. Готовы помочь стратегическому партнеру хоть завтра: грузите вагонами, баржами, самолетами. Не жалко — у нас этого добра завались».

Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ:

6 января администрация Сочи сообщила, что в городе «усилена работа по вывозу твердых коммунальных отходов». По данным мэрии, за последние сутки вывезено около 1050 тонн мусора, ежедневно задействовано 95 единиц техники и около 200 сотрудников. В администрации добавили, что увеличение объемов ТКО связано с пиком зимнего сезона.

Регоператор в соцсетях сообщил, что перебои с вывозом отходов вызваны «форс‑мажорными обстоятельствами»: снегопадом, гололедом и перепадами температур. На сообщение обратил внимание эколог Георгий Каваносян.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край снова занял второе место по количеству производимого мусора.

