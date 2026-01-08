«Горы мусора с человеческий рост». Жители Сочи жалуются на переполненные контейнеры и свалки, которые не расчищают с конца декабря
В разных районах Сочи образовались стихийные свалки. В мэрии говорят, что мусор скопился из-за наплыва туристов, а регоператор винит снегопады и гололед
6 января паблики Сочи стали публиковать кадры переполненных мусорных контейнеров в разных районах города, а также в Адлере, Дагомысе и поселке Красная Поляна, который находится рядом с горнолыжными курортами.
Люди сообщают, что на многих улицах мусор не вывозят с конца декабря, из-за чего образуются стихийные свалки. Мусор мешает проезжать машинам, а отходы гниют и неприятно пахнут.
Вот что пишут в сети:
«Это Сочи, улица Тимирязева и улица Верхняя Лысая Гора, 10. Горы мусора с человеческий рост».
«На Пионерской помойка за время праздников по 30 метров от контейнеров в две стороны выросла. И продолжает разрастаться».
«Позорят курортный город. Налоги все платят, а за вывоз с каждого человека города берут. Еще и курортный сбор».
«Зато исправно деньги за мусор берут, деньги же не пахнут, правильно? А мусор пахнет».
На мусорный коллапс пожаловались жители и гости поселка Красная Поляна.
«Вот такая у нас «зимняя сказка» в горах. Гости в шоке, жители в шоке», — рассказали местные телеграм-каналу «Осторожно, новости».
Телеграм-канал «Любимый Сочи» также опубликовал жалобы:
«С нового года ситуация не меняется: курорты мусор вывозят, а обычные улицы нет. Контейнеры переполнены, пакеты вываливаются прямо на дорогу, собаки растаскивают отходы. На фоне потепления мусор начинает откровенно пахнуть».
Огромные свалки образовались и в селе Барановка. Жители пишут, что мусор здесь не вывозили с 28 декабря.
Телеграм-канал «Типичный Сочи» предложил вывозить отходы в Китай, где критически не хватает мусора, который могли бы сжигать местные перерабатывающие заводы:
«Может, пора срочно наладить безвозмездную братскую поставку сочинского мусора китайским товарищам? У нас его, мягко говоря, с избытком. Готовы помочь стратегическому партнеру хоть завтра: грузите вагонами, баржами, самолетами. Не жалко — у нас этого добра завались».
Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ:
6 января администрация Сочи сообщила, что в городе «усилена работа по вывозу твердых коммунальных отходов». По данным мэрии, за последние сутки вывезено около 1050 тонн мусора, ежедневно задействовано 95 единиц техники и около 200 сотрудников. В администрации добавили, что увеличение объемов ТКО связано с пиком зимнего сезона.
Регоператор в соцсетях сообщил, что перебои с вывозом отходов вызваны «форс‑мажорными обстоятельствами»: снегопадом, гололедом и перепадами температур. На сообщение обратил внимание эколог Георгий Каваносян.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край снова занял второе место по количеству производимого мусора.