«Ткнул буржуй пальцем — и нам теперь жить на свалке?» Жители Армавира выступили против строительства мусорного полигона

В хуторе Первомайском прошел первый митинг против проекта строительства нового мусорного полигона в долине реки Уруп

15 марта во «ВКонтакте» опубликовали видео митинга, который прошел в хуторе Первомайском под Армавиром. На кадрах местные жители протестуют против проекта строительства нового мусорного полигона в долине реки Уруп. В акции приняли участие более 100 человек.



Поводом для митинга стала затянувшаяся экологическая экспертиза. По словам жителей, инвестор во второй раз за восемь месяцев отозвал проектную документацию, не дожидаясь заключения. Жители считают, что так компания пытается затянуть процедуру. Ранее проект полигона четырежды получал отрицательные заключения экспертов. «Люди, принимающие решения, просто тыкают пальцем в карту, не имея ни малейшего понятия о том, что там на самом деле. Ткнул буржуй пальцем — и нам теперь жить на свалке?» — возмутился один из граждан на видео.

Митингующие сообщили, что выбор площадки сейчас оспаривается в судах. По их словам, Росприроднадзор поддержал жителей, однако власти эту позицию не учитывают: «У нас есть свои права и свои интересы. Нам нужно отстаивать свое мнение, в том числе на митингах. Потому что чиновникам плевать на то, что земля около хутора Зуево особо ценная. Им плевать на экологию».



Участники акции, ссылаясь на заключения экологов, заявили, что выбранная площадка находится в оползневой зоне на склоне правого берега реки Уруп. По их словам, в случае схода грунта концентрат фильтрата может попасть в водоем, а затем — в Кубань. Ситуацию усугубляет наличие глубокой газоконденсатной скважины на территории будущей свалки.

Жители утверждают, что жидкие отходы планируют вывозить на полигон в Ростовской области, который не оборудован для их обезвреживания. В документации также указан «запасной вариант» — сброс химии обратно на свалку под Армавиром. 22 марта на другом берегу реки — в станице Советской — пройдет второй митинг. Жители надеются, что власти их услышат и примут решение с учетом мнения граждан.



Напомним, что о строительстве полигона стоимостью 3,5 млрд рублей стало известно в 2023 году на Петербургском международном экономическом форуме. Проект реализует ООО «ЭкоЦентр». Заявленная мощность объекта — минимум 450 тыс. тонн отходов в год. Полигон должны были ввести в эксплуатацию уже в 2026 году, но в октябре 2025 года Росприроднадзор отказал ООО «ЭкоЦентр» в экологической экспертизе из-за несоответствия документов соответствующим требованиям. Ранее, 25 июля 2025 года, ведомство начало проверку, учтя обращения экологов и общественности. Однако проект ее не прошел. Отказ Росприроднадзора вынудил ООО «ЭкоЦентр» дорабатывать документацию или искать новый участок. Но сейчас проект по-прежнему находится в подвешенном состоянии.