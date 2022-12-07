«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление». Как живут у подножия мусорной горы жители пригорода Новороссийска

8 декабря должны были пройти общественные слушания по проекту реконструкции мусорного полигона в Борисовке. На них планировали обсудить вопрос расширения свалки, однако местные жители настаивают на том, что её нужно закрыть. Причём немедленно. Журналистка Юга.ру отправилась в посёлок, где расстояние от полигона до жилых домов всего 200 метров.

Свалка по соседству с кладбищем

Борисовка — посёлок в пригороде Новороссийска, 112 улиц и почти 12 тыс. жителей. Это официальные данные. Посёлок постоянно расширяется, приезжают новые люди. Есть много домов, которые ещё не сдали в эксплуатацию.

Полигон на горе Щелба, обдуваемой всеми ветрами, — это мусорная гора высотой около 40 метров, которая видна из многих районов города.

Техническая дорога, по которой везут мусор, шириной всего около 3,5 метров. Она не асфальтирована, проходит через жилой массив — улицу Нины Марухно. Ежедневно по ней проезжают, по подсчётам горожан, около 500 машин. Как результат — столбы пыли и мусор, который вываливается из кузова, не все автомобили закрыты тентами.

«Всё это происходит на фоне имеющегося соглашения между администрацией и ООО «Терра-Н», в котором первая сторона обязуется построить отдельную дорогу на мусорный полигон», — рассказывает член общественного экологического совета Новороссийска Сергей Стряпухин.

Несколько лет назад в дом, расположенный на улице Нины Марухно, из другого района города переехала Ольга. По словам женщины, земельный участок в СНТ «Золотая рыбка» ещё в 1990-х годах получила её мать.

«Когда дует ветер, отходы с полигона прилетают к нам во дворы, оседают на деревьях. Много крыс, поэтому почти у всех есть кошки. Летом чувствуется смрад. Из проезжающих мимо машин на дорогу выливается муляка, она жутко воняет».

По словам женщины, есть забетонированная улица Агатовая. Но её жители протестовали против большегрузов с мусором, поэтому большая часть машин продолжает передвигаться по Нины Марухно прямо под окнами жилых домов.