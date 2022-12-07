«Строить свалку в бассейне двух рек — это преступление». Как живут у подножия мусорной горы жители пригорода Новороссийска
8 декабря должны были пройти общественные слушания по проекту реконструкции мусорного полигона в Борисовке. На них планировали обсудить вопрос расширения свалки, однако местные жители настаивают на том, что её нужно закрыть. Причём немедленно. Журналистка Юга.ру отправилась в посёлок, где расстояние от полигона до жилых домов всего 200 метров.
Свалка по соседству с кладбищем
Борисовка — посёлок в пригороде Новороссийска, 112 улиц и почти 12 тыс. жителей. Это официальные данные. Посёлок постоянно расширяется, приезжают новые люди. Есть много домов, которые ещё не сдали в эксплуатацию.
Полигон на горе Щелба, обдуваемой всеми ветрами, — это мусорная гора высотой около 40 метров, которая видна из многих районов города.
Техническая дорога, по которой везут мусор, шириной всего около 3,5 метров. Она не асфальтирована, проходит через жилой массив — улицу Нины Марухно. Ежедневно по ней проезжают, по подсчётам горожан, около 500 машин. Как результат — столбы пыли и мусор, который вываливается из кузова, не все автомобили закрыты тентами.
«Всё это происходит на фоне имеющегося соглашения между администрацией и ООО «Терра-Н», в котором первая сторона обязуется построить отдельную дорогу на мусорный полигон», — рассказывает член общественного экологического совета Новороссийска Сергей Стряпухин.
Несколько лет назад в дом, расположенный на улице Нины Марухно, из другого района города переехала Ольга. По словам женщины, земельный участок в СНТ «Золотая рыбка» ещё в 1990-х годах получила её мать.
«Когда дует ветер, отходы с полигона прилетают к нам во дворы, оседают на деревьях. Много крыс, поэтому почти у всех есть кошки. Летом чувствуется смрад. Из проезжающих мимо машин на дорогу выливается муляка, она жутко воняет».
По словам женщины, есть забетонированная улица Агатовая. Но её жители протестовали против большегрузов с мусором, поэтому большая часть машин продолжает передвигаться по Нины Марухно прямо под окнами жилых домов.
Мусорный полигон часто горит. С конца этого лета произошло как минимум три крупных пожара. Причина — газ метан, образующийся в теле свалки. Это естественный процесс, газ надо выводить и утилизировать. Если не делать этого, он воспламеняется от трения и давления мусора. На полигоне видно задымление и в момент разговора с жителями.
Рядом находится новое кладбище, усыпанное мусором, прилетевшим со свалки. Погост разрастается в её сторону.
«Это даже по моральным соображениям странно — хоронить людей рядом с огромной мусорной кучей. И по плану расширение полигона чуть ли не до забора кладбища. Вокруг последнего должна быть природоохранная зона, там её явно нет. Творится безумие», — добавляет Стряпухин.
Слоёный мусорный пирог
При строительстве любого полигона выкладывают гидроизоляционные слои, они задерживают мусорный фильтрат, он не должен попасть в почву и грунтовые воды. По сути свалка похожа на слоёный пирог: один слой из твёрдых отходов, второй — земля и камни. И так по очереди.
Прочность слоёв на новороссийском полигоне вызывает сомнение у Сергея Стряпухина. Тонкая мембрана, на которую давят около 1 млн тонн отходов, по словам эколога, не может держать потоки фильтрата.
По проекту реконструкции, который выставили на обсуждение, вокруг полигона планируют создать изолирующий бетонный пояс для удержания жидкости. Фильтрат планируют собирать и отправлять на станцию очистки. Оборудование закуплено, сейчас его тестируют. 70% фильтрата можно очистить до состояния воды, которая пригодна для разведения рыбы и орошения земель. Оставшиеся 30% будут возвращать на полигон.
Вплотную к полигону хотят построить две новые территории, площадью около 3,3 га. А через полтора года — зоны компостирования отходов.
Гигантскую свалку организовали между бассейнами двух рек — Цемес и Озерейки (до них чуть более 1 км), они впадают в Чёрное море.
По словам Стряпухина, экологи уже не раз фиксировали загрязнения рек фильтратом — зловонной жидкостью тёмно-коричневого цвета, вытекающей из тела полигона. Факт подтверждён Росприроднадзором в январе 2022 года после обращения членов общественного экологического совета.
«Все понимают, что полигон нужно как можно скорее закрывать. Пока нет новой площадки, жители вынуждены терпеть его. Даже после закрытия полигона территория ещё минимум десять лет будет испускать фильтрат», — считает Стряпухин.
После обильных дождей местные жители видят, что вода в Озерейке темнеет. Ситуация с рекой Цемес хуже — она проходит по границе памятника природы Цемесская роща, где есть водозабор, снабжающий питьевой водой частный сектор.
«Бесконечно летающие туда стаи птиц, которые с помётом переносят всяческую заразу. Когда ветер дует со стороны полигона, чувствуется соответствующий неприятный запах. Также меня напрягает качество воды, потому что оно реально ухудшилось. Внешний вид — отдельный момент. Гору мусора видно уже из любой точки города. Фильтрат попадает в реки, это неоднократно доказанный факт. Никуда не годится», — возмущается Марина.
24 ноября Наталья, жительница Борисовки, вышла на одиночный пикет к администрации города, протестуя против расширения мусорного полигона на горе Щелба. На встречу с женщиной вышел председатель городской думы Новороссийска Александр Шаталов и ясно дал понять, что закрыть свалку сейчас нельзя, поскольку нового места под неё нет.
«Очевидно, что проект изначально был некомпетентным. Те, кто его создавали, допустили грубейшие нарушения. На горе строить свалку в бассейне двух рек — это преступление», — подытожил Стряпухин.
Член экосовета Новороссийска Татьяна Трибрат считает, что реконструировать полигон крайне необходимо. Однако следует ужесточить экологические требования.
Глава города Андрей Кравченко в своём телеграм-канале заявил, что «пойдём путём не только сокращения объема отходов, но и, что самое важное, развития вторичного использования ресурсов».
200 метров до жилых домов
Экологический комплекс рядом с посёлком начали строить в 2008 году за счёт внебюджетных средств. Кадастровые участки в урочище горы Щелба относятся к землям промышленности.
«В Борисовке я живу с 2017 года. О полигоне не знал никто из местных жителей, его протащили очень тихо. Знали, что будут строить мусороперерабатывающий завод по всем нормативам, но никак не свалку», — рассказала Марина.
Когда ООО «Терра-Н» подписывала инвестиционное соглашение с администрацией, Борисовка заканчивалась улицей Нефтяников и до полигона было около 5 км. В 2016 году комплекс включили в Государственный реестр размещения отходов. Мощность объекта 160 тыс. тонн мусора в год. По территориальной схеме обращения с отходами, в новороссийской зоне есть около 230 тыс. тонн в год.
Постепенно санитарная зона сокращалась, и сейчас до ближайших дачных товариществ «Голубые дали» и «Щелба» всего около 200-300 метров. Хотя по закону мусорный полигон с оборотом более 40 тыс. тонн мусора в год должен быть удален на 1 тыс. метров от домов.
Полигон заработал в 2012 году, он рассчитан на 20 лет эксплуатации. Однако, как считает Сергей Стряпухин, свою вместимость он исчерпал в два раза быстрее. Хотя это и не удивительно, несколько лет назад закрыли геленджикскую свалку и теперь примерно 50 тыс. тонн мусора привозят из соседнего города в Новороссийск.
Утром 8 декабря стало известно, что новороссийские активисты через суд добились отмены общественных обсуждений по проекту реконструкции свалки на горе Щелба из-за множества нарушений. Депутат ЗСК Александр Карпенко нашёл минимум 15 недочётов.
Проект занимает 4 тыс. листов, а ознакомиться с ним нужно было за несколько часов в офисе «Терра-Н». Сделать это практически невозможно. Житель Борисовки Юрий Агачкин вышел с ходатайством в Октябрьский районный суд о признании недействующим нормативное постановление о проведении общественных обсуждений. Суд пошёл навстречу истцу. Следующее заседание по этому делу назначено на 27 декабря.