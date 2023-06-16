Гендиректор Российского экологического оператора раскритиковал проведение мусорной реформы в Краснодарском крае

По его словам, в ближайшее время в крае, вероятно, не смогут использовать действующие полигоны.



«Не укладывается. Там, к сожалению, есть наболевшая и уже долгое время нуждающаяся в решении проблема переполненности полигонов. Об этом говорили все, включая контрольно-надзорные органы, жителей, участники рынка. В самое ближайшее время можем столкнуться с невозможностью эксплуатации текущих объектов. Новые, к сожалению, пока регион не начал создавать», — отметил Денис Буцаев.

Также гендиректор РЭО сообщил СМИ, что пока в регионе только обсуждают этот вопрос.



«Регион до сих пор не смог выполнить те планы, под которыми мы совместно подписались. С нашей стороны были предоставлены все данные и подготовлены документы. Регион должен в этом отношении выйти на инвестиционное соглашение. Это не произошло», — рассказал Буцаев.



Напомним, что несколько лет жители станицы Полтавской в Краснодарском крае добиваются закрытия местной свалки и говорят о нарушениях экологических норм. Они возмущены тем, что мусор возят прямо через станицу. Недавно им пообещали построить временный мост для большегрузов. О ситуации мы рассказывали здесь.



Как сообщали ранее Юга.ру, глава Росприроднадзора назвала Краснодарский край самым замусоренным регионом.