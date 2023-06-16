Гендиректор Российского экологического оператора раскритиковал проведение мусорной реформы в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский край не укладывается в сроки мусорной реформы — РЭО

16 июня на международном экономическом форуме гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал ТАСС, что Краснодарский край не смог уложиться в сроки проведения мусорной реформы.

В Краснодарском крае хотят рекультивировать все закрытые свалки:

По его словам, в ближайшее время в крае, вероятно, не смогут использовать действующие полигоны.

«Не укладывается. Там, к сожалению, есть наболевшая и уже долгое время нуждающаяся в решении проблема переполненности полигонов. Об этом говорили все, включая контрольно-надзорные органы, жителей, участники рынка. В самое ближайшее время можем столкнуться с невозможностью эксплуатации текущих объектов. Новые, к сожалению, пока регион не начал создавать», — отметил Денис Буцаев.

Также гендиректор РЭО сообщил СМИ, что пока в регионе только обсуждают этот вопрос.

«Регион до сих пор не смог выполнить те планы, под которыми мы совместно подписались. С нашей стороны были предоставлены все данные и подготовлены документы. Регион должен в этом отношении выйти на инвестиционное соглашение. Это не произошло», — рассказал Буцаев.

Напомним, что несколько лет жители станицы Полтавской в Краснодарском крае добиваются закрытия местной свалки и говорят о нарушениях экологических норм. Они возмущены тем, что мусор возят прямо через станицу. Недавно им пообещали построить временный мост для большегрузов. О ситуации мы рассказывали здесь.

Как сообщали ранее Юга.ру, глава Росприроднадзора назвала Краснодарский край самым замусоренным регионом.

Закон Законопроекты Мусор Экология

Новости

Гендиректор Российского экологического оператора раскритиковал проведение мусорной реформы в Краснодарском крае
«Я к этому отношения не имею». Пригожин прокомментировал Юга.ру листовки со своим фото, появившиеся в Краснодаре
В парке «Краснодар» бесплатно покажут комедию нравов и черно-белую мелодраму
В Краснодарском крае спасатели эвакуировали ученых из затопленной пещеры
Яблоновский мост в Краснодаре откроют 17 июня
В Краснодаре расклеили листовки с Пригожиным. QR-код ведет на сайт с агитацией к 2024 году, а чат-бот набирает волонтеров

Лента новостей

Трактор рулит сам
Сегодня, 14:05 Реклама
Трактор рулит сам
Аграрии рассказали, чем хороша новая электронная система от Ростсельмаш
«Муж попросил не подавать в суд»
14 июня, 15:11
«Муж попросил не подавать в суд»
Несколько историй женщин из Краснодара о том, как в России не любят платить алименты
Росприроднадзор оценил ущерб от затонувшего в Новороссийске судна Seamark в 746 млн и заявил, что туристы в безопасности
Вчера, 19:11
Росприроднадзор оценил ущерб от затонувшего в Новороссийске судна Seamark в 746 млн и заявил, что туристы в безопасности

Реклама на сайте