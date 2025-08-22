Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ. Ведомство провалило мусорную реформу

  • © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com
    © Фото пользователя miami car accident lawyers сайта pixabay.com

Администрация Краснодарского края не выполнила цели и задачи стратегии экологической безопасности России

7 августа Краснодарский краевой суд подтвердил незаконность бездействия регионального Министерства ЖКХ. Таким образом, ведомство не выполнило цели и задачи стратегии экологической безопасности России, которую в 2017 году утвердил президент Путин.

Росприроднадзор зафиксировал, что 15 официальных мусорных полигонов исчерпали свою вместимость. При этом в регионе ежегодно образовывается почти 2,7 млн тонн отходов.

Суд установил, что министерство ЖКХ не внесло актуальные сведения в территориальную схему, нарушило сроки внедрения раздельного накопления мусора и не обеспечило строительство новых мощностей. Прокуратура считает, что это вынуждает перевозить отходы на дальние расстояния, повышает тарифы и ухудшает санитарную обстановку.

Суд обязал Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в течение полугода актуализировать территориальную схему обращения с отходами, внести сведения о состоянии полигонов и обозначить сроки строительства новых объектов в Анапе, Староминской и Двубратском. Кроме того, региональным властям следует предусмотреть финансирование проектов мощностью 53,35 млн тонн, в том числе комплексы переработки и обезвреживания мусора.

Стратегия экологической безопасности РФ действует до 2025 года включительно. Она предусматривает внедрение наилучших доступных технологий на предприятиях, которые являются основными загрязнителями окружающей среды. В результате ее реализации власти планировали значительно снизить уровень загрязнения воздуха и объем сброса неочищенных сточных вод, а также уменьшить образование отходов производства и потребления.

Как писали Юга.ру, ФАС выявила в Краснодаре мусорный картель на сумму 4,7 млрд рублей.

