Жительница Краснодара пожаловалась, что на АЗС «Роснефть» в бензин добавляют воду. Но не все так однозначно

В автосервисе им сказали, что в топливном баке оказалась вода. Ремонт оценили в 75 тыс. рублей.

Муж Анастасии много раз пытался завести автомобиль — ничего не вышло. Супруг поменял свечи, но машина так и не поехала — пришлось вызывать эвакуатор.

29 октября паблик Kub Mash опубликовал жалобу жительницы Краснодара Анастасии. Девушка заявила, что заправила топливный бак автомобиля 46 литрами бензина АИ-95 Pulsar на АЗС «Роснефти» на Ростовском шоссе, 26. Но проехать после этого удалось всего около 800 метров. Машину начало трясти, на приборной панели загорелись сигнальные лампы, а потом двигатель заглох.

Семья заявила, что после происшествия позвонила на горячую линию «Роснефти». Супруги потребовали, чтобы при них взяли пробы из бензоколонки и бака их автомобиля, а затем компенсировали ущерб. Однако поговорить с руководителем АЗС так и не получилось. Сотрудники заявили, что сами проверили топливо и с его качеством все в порядке.

Юга.ру обратились за комментарием к автомобильному обозревателю «За рулем Кубань» Юрию Крамаренко. По мнению эксперта, прежде всего нужно выяснить, почему проблемы возникли только у одной машины, если другие водители, заправлявшиеся на той же АЗС, на неисправности не жалуются.

«Тут возникает вопрос: почему вышли из строя агрегаты только одного автомобиля? На него должна ответить техническая экспертиза. У меня был похожий случай. Вместе с экспертом Евгением Дерманом мы выяснили, что конденсат в баке скопился еще до заправки на АЗС. Он может накапливаться и в патрубках, и в бензонасосе», — рассказал Крамаренко.

Он также обратил внимание на действия сотрудников СТО, которые устранили неисправность, но, судя по описанию ситуации, не направили владельца машины на экспертизу.

«По сути, они исправили неисправность, которую должна была выявить экспертиза. Зачем? Тоже вопрос», — отметил обозреватель.