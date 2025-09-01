Жители Ейска жалуются на смог от горящего полигона и просят ввести ЧС. Свалка горит вторую неделю

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала «Подслушано Ейск» https://t.me/pve_123/27294
    © Скриншот из телеграм-канала «Подслушано Ейск» https://t.me/pve_123/27294

Дворы Ейска окутал дым от горящей свалки. Власти заявили, что тушение пожара осложняет ветер и жарка погода

Предыстория: В конце августа жители Ейска пожаловались на резкий дым от горящего мусорного полигона. Они решили обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор и отметили, что проблема со свалкой существует не первый год. Мусорный полигон горит вторую неделю. 

1 сентября жители Ейска поделились в соцсетях кадрами дыма, который окутал дворы города. Они жалуются на едкий запах, который портит их сон и здоровье: 

«Дышать уже нечем. Ни кондиционер, ни вентилятор, ничего не помогает — все зашло в квартиру».

«Невыспавшиеся встаем, у всех головная боль, нас затравили».

«Я в прошлую пятницу уснула с открытым окном, на утро сильно голова кружилась».

Стекло, химикаты, черепа и кости животных:

30 августа глава Ейского района Роман Бублик прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале и заявил, что сотрудники полгона МБУ «ККБУ» приступили к тушению пожара на свалке, но оперативно ликвидировать возгорание не удалось. По его словам, ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер и жара.

«При 35 градусной жаре температура внутри свалки повышена и ветер мгновенно раздувает малейшие очаги самопроизвольного тления мусора. Принимаются все меры для ликвидации возгораний, территория засыпается грунтом, на участке работает больше 10 единиц техники и порядка 20 человек», — рассказал Роман Бублик.

Жители считают, что отходы поджигают сами работники свалки. Горожане не понимают, почему в Ейске не вводят режим ЧС и не обращаются за помощью с тушением к федеральным властям.

Как писали Юга.ру, краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ. Ведомство провалило мусорную реформу.

Ейский район Мусор Пожары Происшествия Экология

Новости

В Краснодарском крае экс-главу филиала вуза признали виновной в коммерческом подкупе. Студенты заплатили ей 2,8 млн рублей за три года
«Дети плачут, взрослые орут, охранник тоже». В краснодарской школе на Западном обходе 1 сентября произошла давка
Спектакли новых авторов, читка пьесы и лекция о современной драматургии. Краснодарский «Один театр» приглашает на режиссерскую лабораторию
Новые аэропорты могут появиться под Туапсе, Приморско-Ахтарском и на Таманском полуострове
В Черном море снова нашли птиц в мазуте, вероятно, из-за разлива в Новороссийске
Жители Ейска жалуются на смог от горящего полигона и просят ввести ЧС. Свалка горит вторую неделю

Лента новостей

Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах
Дождь с грозой
Сегодня, 08:40
Дождь с грозой
Какая погода будет в Краснодарском крае в начале сентября?
На связи
28 августа, 18:05
На связи
Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*

Реклама на сайте