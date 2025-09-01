Жители Ейска жалуются на смог от горящего полигона и просят ввести ЧС. Свалка горит вторую неделю

Дворы Ейска окутал дым от горящей свалки. Власти заявили, что тушение пожара осложняет ветер и жарка погода

Предыстория: В конце августа жители Ейска пожаловались на резкий дым от горящего мусорного полигона. Они решили обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор и отметили, что проблема со свалкой существует не первый год. Мусорный полигон горит вторую неделю.

1 сентября жители Ейска поделились в соцсетях кадрами дыма, который окутал дворы города. Они жалуются на едкий запах, который портит их сон и здоровье:



«Дышать уже нечем. Ни кондиционер, ни вентилятор, ничего не помогает — все зашло в квартиру».



«Невыспавшиеся встаем, у всех головная боль, нас затравили».



«Я в прошлую пятницу уснула с открытым окном, на утро сильно голова кружилась».

Стекло, химикаты, черепа и кости животных: В Сочи обнаружили пещеру, в которую десятилетиями сбрасывали мусор

30 августа глава Ейского района Роман Бублик прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале и заявил, что сотрудники полгона МБУ «ККБУ» приступили к тушению пожара на свалке, но оперативно ликвидировать возгорание не удалось. По его словам, ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер и жара.



«При 35 градусной жаре температура внутри свалки повышена и ветер мгновенно раздувает малейшие очаги самопроизвольного тления мусора. Принимаются все меры для ликвидации возгораний, территория засыпается грунтом, на участке работает больше 10 единиц техники и порядка 20 человек», — рассказал Роман Бублик.



Жители считают, что отходы поджигают сами работники свалки. Горожане не понимают, почему в Ейске не вводят режим ЧС и не обращаются за помощью с тушением к федеральным властям.