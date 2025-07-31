ФАС выявила в Краснодаре мусорный картель на сумму 4,7 млрд рублей

По данным ФАС, компании заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цен на торгах на сумму 4,7 млн рублей. Если вина будет доказана, «Мусороуборочным компаниям» грозят административные штрафы по статье 14.32 КоАП РФ. Обеими организациями руководит одно лицо — Валерий Облогин, а бенефициаром является Олег Макаревич.

АО «Мусороуборочная компания» — региональный оператор по вывозу мусора, который обслуживает Краснодар, а также Динской, Тимашевский, Брюховецкий, Приморско-Ахтарский, Калининский, Абинский, Северский, Кореновский районы. Помимо этого организация владеет мусорной свалкой в хуторе Копанском около Краснодара.



За 2024 год компания указала выручку в 5,7 млрд рублей, а чистую прибыль — в 1,3 млн рублей. Также в 2024 году организация заключила контракты по госзакупкам на 1,2 млрд рублей.



Акционерное общество учредили в 2007 году в Краснодаре, ранее четверть доли компании принадлежала городскому департаменту муниципальной собственности. С 2020 по 2022 годы директором по развитию в АО был Максим Онищенко, нынешний заместитель мэра Краснодара по вопросам городского хозяйства, ТЭК и сельского хозяйства.



ООО «Мусороуборочная компания» занимается выполнением госконтрактов по уборке мусора в городе. Организация вывозит все городские отходы на свалку в хутор Копанской.



За 2024 год ООО выручило 2,3 млрд рублей, а прибыль составила 162 млн рублей. В 2024 году компания заключила контракты по госзакупкам на 2,3 млрд рублей, а за все время существования — на 14 млрд рублей.