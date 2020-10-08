Ежегодно Кубань производит 2,5 млн тонн отходов, а полигонов для них хватит только на 2,5 года. Министерство ЖКХ ответило на вопросы Юга.ру

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 8 октября прислало ответ на запрос портала Юга.ру о вместимости полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) и количестве производимых в крае отходов

Напомним, в апреле 2020 года глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что вместо 40 полигонов, требуемых для производимого сейчас количества отходов, в крае действуют только 11. В связи с этим он обращался к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить во время пандемии использовать нелицензированные полигоны. А в мае госкомпания «Российский экологический оператор» рассказала, что места для мусора на полигонах Кубани хватит всего на семь месяцев.

В конце сентября Счетная палата РФ опубликовала отчет, согласно которому ресурсы полигонов в крае закончатся уже к 2022 году. После этого портал Юга.ру направил запрос в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края и попросил рассказать подробнее о числовых показателях отходов в крае и планах властей относительно мусора, когда имеющийся ресурс полигонов будет исчерпан. 8 октября ведомство прислало ответы. Портал Юга.ру публикует их:

1. Какое количество коммунальных отходов производит ежегодно Краснодарский край? В соответствии с территориальной схемой обращения № 19 от 16 января 2020 года, в регионе образуется около 2,479 млн тонн ТКО. 2. Какое количество коммунальных отходов край производит ежемесячно? Объем образования ТКО колеблется в зависимости от сезона и в среднем составляет 206 тыс. тонн в месяц. 3. Какое количество производимых ТКО отправляется на переработку и какое количество складируется на полигонах? ТКО отправляются на сортировочные комплексы, где происходит отбор пригодного для вторичного использования сырья. Сейчас выборка составляет 8%. Далее вторичные ресурсы отправляют на переработку, а оставшиеся отходы — на полигоны.

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В министерстве добавили, что сейчас «реализуются инвестиционные проекты по строительству линий компостирования в Сочи и Белореченском районе». Запуск этих линий позволит до конца года повысить процент переработки, считают в ведомстве. 4. Какое количество ТКО вывозят из края для хранения или переработки и в какие регионы РФ? В ведомстве ответили, что перемещение ТКО между субъектами РФ может осуществляться в соответствии с территориальными схемами в рамках соглашений. Однако сегодня у региона нет таких соглашений, поэтому по этой части край не взаимодействует с другими субъектами. 5. Каков сейчас свободный ресурс (остаточная вместимость) мусорных полигонов в крае? На территории края есть 12 полигонов , которые имеют всю разрешительную документацию и включены в государственный реестр. Еще два объекта включены в перечень допущенных к эксплуатации до 2023 года без разрешительной документации (в Брюховецком и Курганинском районе). 6. Когда, по прогнозам министерства ТЭК И ЖКХ Кубани, место для отходов на официальных полигонах будет исчерпано? По расчетам специалистов, вместимости хватит на 2-2,5 года.

7. Куда будут вывозить ТКО, когда ресурс полигонов края закончится? В министерстве сообщили, что с региональными операторами и инвесторами подписаны протоколы о намерении реализовать проекты по строительству объектов отходоперерабатывающей инфраструктуры. Планируется, что инвестиции составят 7,3 млрд рублей (инвесторы: АО «Мусороуборочная компания»,ООО «ЭкоЮг», ООО «Чистая станица», ООО «Экоцентр», ООО «ЭкоХолдинг», ООО «Экотехпром»). Начало проектирования запланировано на конец 2020 года.

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