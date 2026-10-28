«Стиль в ваших руках». Бокалы из хрустального стекла с шармами и скидкой — за покупки в «Пятёрочке»

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Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»
    © Фото предоставлено ТС «Пятёрочка»

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Краснодарском крае и по всей России стартовала новая накопительная акция «Стиль в ваших руках».

До 25 января 2027 года покупатели смогут получать электронные наклейки и с их помощью приобретать наборы бокалов или стаканов Bohemia из хрустального стекла со скидкой до 55%.

Красиво каждый день

В акции участвуют четыре модели бренда Bohemia — стаканы для воды и бокалы для красного, белого и игристого вина. Тонкое хрустальное стекло выглядит изящно, но при этом оно достаточно прочно для повседневного использования. Края бокалов дополнительно обработаны с помощью специальной лазерной технологии, которая повышает их устойчивость к повреждениям.

Коллекцию необязательно беречь до особого случая: используйте стаканы в течение дня, ставьте бокалы на стол с домашним ужином, на посиделках с друзьями или просто в моменты, когда есть желание сделать обычный вечер чуть приятнее.

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Новая акция пригодится и тем, кто заранее присматривает подарки к Новому году. Пару бокалов можно выбрать для друзей, которые любят принимать гостей, или для близкого человека, с которым хочется чаще проводить время вдвоем. А стаканы для воды станут дополнением к повседневной сервировке.

В каждом наборе с бокалами для вина или шампанского покупателей ждут два новогодних шарма в подарок — маленький, но приятный сюрприз сделает покупку еще более праздничной.

Коллекция — за покупки

Собирать свою коллекцию бокалов можно постепенно — наклейки будут копиться вместе с привычными покупками. За каждые 400 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» начисляется одна электронная наклейка. Дополнительные наклейки можно получать за приобретение товаров-партнеров акции.

Когда накопится 10 наклеек, любой набор бокалов или стаканов из коллекции можно приобрести за 299 рублей вместо 699 рублей — экономия составит до 55%.

Акция «Стиль в ваших руках» продлится до 25 января 2027 года. Наборы бокалов и стаканов Bohemia можно будет приобрести в участвующих в акции магазинах «Пятёрочки» при наличии товара на момент покупки. Все подробности — на сайте акции.

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