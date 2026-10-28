«Стиль в ваших руках». Бокалы из хрустального стекла с шармами и скидкой — за покупки в «Пятёрочке»

В магазинах торговой сети «Пятёрочка» в Краснодарском крае и по всей России стартовала новая накопительная акция «Стиль в ваших руках».



До 25 января 2027 года покупатели смогут получать электронные наклейки и с их помощью приобретать наборы бокалов или стаканов Bohemia из хрустального стекла со скидкой до 55%.

Красиво каждый день

В акции участвуют четыре модели бренда Bohemia — стаканы для воды и бокалы для красного, белого и игристого вина. Тонкое хрустальное стекло выглядит изящно, но при этом оно достаточно прочно для повседневного использования. Края бокалов дополнительно обработаны с помощью специальной лазерной технологии, которая повышает их устойчивость к повреждениям.

Коллекцию необязательно беречь до особого случая: используйте стаканы в течение дня, ставьте бокалы на стол с домашним ужином, на посиделках с друзьями или просто в моменты, когда есть желание сделать обычный вечер чуть приятнее.