В Брюховецкий и Курганинский районы планируют свозить отходы на мусорные полигоны без лицензии

В администрации Краснодарского края 27 мая сообщили, что два нелицензированных полигона получили право временного складирования мусора

Напомним, в 2019 году мусорная реформа в России вошла в активную фазу. Реформа направлена на уменьшение числа свалок, на обновление системы обращения отходов и увеличение количества мусора, который будет идти на переработку. В конце декабря стало известно, что на Кубани мусорную реформу провалили, а власти перенесли ее реализацию на 2020 год.

С этого года на Кубани должны работать только пять региональных операторов. В течение года край планируют поделить на пять зон (сейчас их 11), чтобы улучшить контроль за обращением с отходами.

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В конце апреля региональные власти заявили об острой нехватке лицензированных полигонов ТКО на Кубани. Выяснилось, что сейчас в крае действует 11 лицензированных полигонов [27 мая власти сообщили, что таких площадок уже 12, — Юга.ру], однако их требуется еще 29. Глава министерства ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко рассказал, что регион обратится к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить во время пандемии использовать нелицензированные полигоны.

Отметим, что в госкомпании «Российский экологический оператор» в середине мая подсчитали, что мощностей действующих кубанских полигонов хватит на семь месяцев. Однако в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ заявили, что «по расчетам специалистов, имеющейся вместимости данных полигонов хватит минимум на ближайшие три года».

27 мая в пресс-службе администрации края сообщили, что по поручению губернатора Вениамина Кондратьева регион подал заявку в Министерство природных ресурсов и экологии России на использование до 2023 года мусорных полигонов без лицензии.

«На сегодняшний день получены положительные заключения по двум объектам. Для обеспечения начала работы регоператоров в целом по краю необходимо еще, как минимум, четыре объекта», — прокомментировал министр ТЭК и ЖКХ региона Евгений Зименко.

Зименко добавил, что использование этих полигонов позволит сдержать резкий рост цен на вывоз мусора для жителей.