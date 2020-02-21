Куда везут мусор из пяти муниципалитетов, неизвестно. Полигон в Белореченске закрыли

Работа Белореченского полигона ТКО приостановлена по решению суда с 19 февраля

Полигон, за работу которого отвечает АО «Крайжилкомресурс», находится в 2,5 км от города и именно на него должны привозить мусор из Белореченского, Апшеронского и Туапсинского районов, а также из Сочи и Горячего Ключа. В феврале журналисты Юга.ру побывали в Белореченске, посмотрели на полигон и пообщались с местными жителями. Тогда люди рассказали, что ежедневно на полигон приезжали по 30-40 машин. Почему полигон временно закрыли? После массовых жалоб на неприятный запах и ухудшающееся здоровье проверка министерства ТЭК и ЖКХ показала: сортировка и захоронение мусора происходили с нарушениями технологий, отходы пересыпались грунтом несвоевременно, что привело к гниению. В конце января глава Кубани Вениамин Кондратьев уволил гендиректора «Крайжилкомресурса» Валерия Дробота, а 19 февраля Белореченский районный суд признал АО «Крайжилкомресурс» виновным в административном правонарушении и приостановил работу полигона.

Куда пять муниципалитетов, включая сам Белореченский район, свозят мусор сейчас, после закрытия полигона, — неизвестно. «Мы пытаемся узнать, куда увозят мусор, но никто ничего не говорит. Какая-то секретная информация. Видимо, у них нет определенной схемы, куда его везти. Потому что если будут везти в другие места или на старый полигон — это тоже будет нарушением», — рассказала порталу Юга.ру местная активистка Елена. При этом женщина отметила, что 20 февраля активисты не видели машин с мусором возле полигона. Однако за день до этого некоторые местные жители видели 11 мусоровозов.

Как комментируют эту ситуацию власти? 21 февраля портал Юга.ру в течение дня пытался связаться с АО «Крайжилкомресурс», министерством ТЭК и ЖКХ Кубани и администрацией Белореченского, Апшеронского и Туапсинского районов, а также Сочи и Горячего Ключа. В «Крайжилкомресурсе», министерстве ТЭК И ЖКХ Кубани и администрациях Белореченского и Апшеронского районов на звонки не ответили. В администрации Туапсинского района заявили, что отказываются общаться с журналистами по телефону. В пресс-службе администрации Горячего Ключа рассказали, что ответственность за вывоз мусора лежит на АО «Крайжилкомресурс», добавив, что постараются уточнить подробности. В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что с начала 2020 года вывозом мусора занимаются краевые власти. Кроме того, член общественной организации «Экологическое содружество» Светлана Штерн сообщила порталу Юга.ру, что достоверной информации о том, куда свозят мусор, нет.