Рэпер Flo Rida снова выступит в Краснодаре. Музыкант планирует посетить Японский сад и Сенной рынок

Краснодарский край

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  • Кадр из клипа Right Round © Скриншот из youtube-канала Flo Rida
    Кадр из клипа Right Round © Скриншот из youtube-канала Flo Rida

Мировая звезда Flo Rida вернется в Краснодар с большим сольным концертом (16+)

Американский рэпер Flo Rida в 2027 году планирует вернуться в Россию с масштабным туром. Организаторы уже раскрыли первые подробности и список городов.

25 августа артист выступит в краснодарском «Баскет-холле». В России состоятся еще три шоу артиста: 28 августа в Москве, 4 сентября в Новосибирске и 6 сентября во Владивостоке.

«Артист настоял, чтобы города из прежнего визита в Россию остались, потому что ему понравилось гостеприимство», — заявили организаторы тура.

«Долина, чудная долина!»:

Они добавили, что Flo Rida погуляет в парке «Краснодар», чтобы посетить Японский сад. Организаторы также планируют отвести артиста и команду на Сенной рынок, чтобы показать и дать попробовать кубанские фрукты, чурчхелу, соленья и сыры.

Напомним, в мае Flo Rida впервые выступил в Краснодаре. Изначально концерт планировали провести в марте, но его перенесли на несколько месяцев из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Артиста привозит Say Agency. В портфолио агентства концерты Paul van Dyk, Paul Oakenfold, French Montana, Akon, Jay Sean, Vini Vici, Al Bano и другие артисты. Также Say Agency занималось организацией и попытками проведения концертов Kanye West (Ye) в России.

Flo Rida был одним из самых узнаваемых исполнителей хип-хопа и поп-музыки 2000-х и 2010-х годов. Его называют «легендой нулевых». Flo Rida известен своими энергичными треками, которые часто становятся хитами для вечеринок и спортивных мероприятий. Песни Right Round, Whistle, Wild Ones и Low занимали первые места в хит-парадах по всему миру.

Как писали Юга.ру, краснодарская группа «Белки на Акации» выпустила песню о 22 годах на сцене.

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