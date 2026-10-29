Рэпер Flo Rida снова выступит в Краснодаре. Музыкант планирует посетить Японский сад и Сенной рынок

Американский рэпер Flo Rida в 2027 году планирует вернуться в Россию с масштабным туром. Организаторы уже раскрыли первые подробности и список городов.

25 августа артист выступит в краснодарском «Баскет-холле». В России состоятся еще три шоу артиста: 28 августа в Москве, 4 сентября в Новосибирске и 6 сентября во Владивостоке.

«Артист настоял, чтобы города из прежнего визита в Россию остались, потому что ему понравилось гостеприимство», — заявили организаторы тура.