«Водная катастрофа неизбежна». Жительница Туапсе заявила о рисках строительства мусорного полигона у реки Шапсухо

Активистка из Туапсе на конгрессе в Москве рассказала, что планируемое строительство мусорного полигона «Юг» у села Дефановка грозит водной катастрофой

14 июля на московском конгрессе активистка Ольга Феоктистова сообщила , что строительство комплекса по переработке отходов «Юг» мощностью 350 тыс. тонн в год в Туапсинском районе может обернуться экологическим бедствием для курортной зоны и Черного моря. Полигон планируют возвести около села Дефановка вблизи трассы М-4 «Дон». При этом, по словам общественницы, сортировать на предприятии будут лишь 10% поступающего мусора, а остальные 90% отходов планируют закапывать в землю.

Активистка отметила, что площадка для будущего полигона расположена всего в 150 метрах от реки Шапсухо. Это единственный источник воды для тысяч местных жителей. Ниже по течению реки находятся действующие водозаборы сел Тенгинка и Лермонтово, переполненных туристами в курортный сезон. По словам Феоктистовой, в случае паводка защитные сооружения не удержат отходы. Содержимое полигона смоет в реку, откуда грязные стоки попадут в Черное море и в водопровод детских лагерей «Орленок» и «Морская волна». «Водная катастрофа неизбежна. Река Шапсухо — единственный источник питьевой воды для тысяч жителей. В случае паводков фильтраты могут попасть в реку, затем в краны детских лагерей. Ситуация будет не менее катастрофичной, чем разлив нефти в Черном море», — заявила активистка.

В Новороссийске в 2025 году фильтрат с горящего полигона потек в реку Озерейка:

Ранее, 6 июня, активисты из Туапсе уже рассказывали о проблеме на Экологическом форуме в Москве. На сегодняшний день общественники собрали 6 тыс. подписей местных жителей против строительства полигона в Дефановке. Также они несколько раз направляли документы в Росводресурсы, чтобы поставить близлежащие водные объекты на учет и защитить их законом.

Однако пока активисты получают от ведомств отписки со ссылками на процедурные нарушения. Сейчас инициативная группа продолжает бороться за вывод спорного участка из территориальной схемы обращения с отходами.