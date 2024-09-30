В реконструкцию мусорного полигона в Краснодарском крае вложат 1,25 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

На Кубани реконструкция Белореченского полигона ТКО обойдется в 1,25 млрд рублей. Объект введут в эксплуатацию до конца 2024 года

Предыстория: В январе 2023 года суд на 30 дней приостановил работу Белореченского мусорного полигона. Тогда эксплуатирующей компании назначили административное наказание за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды.

Весной того же года Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации полигона. На это уйдет около пяти лет.

Проект включает в себя переформирование и уплотнение свалочных масс, сооружение защитного экрана, установку противофильтрационной завесы, бурение шести скважин для контроля уровня и качества подземных вод.

В будущем участок пообещали озеленить и высадить там 128 деревьев.

В 2020 году жители Белореченска жаловались на проблемы со здоровьем из-за полигона ТКО:

30 сентября пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сообщила «Ведомости Юг», что реконструкция Белореченского мусорного полигона обойдется в 1,25 млрд рублей.

Ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года. Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», сейчас полигон ТБО закрыт:

«В совокупности с запущенной в августе 2024 года мусоросортировочной линией в Сочи это позволит достигать целевых показателей по обработке, утилизации и размещению отходов».

Отметим, что экологи несколько лет добивались закрытия этой свалки. Они считали, что полигон исчерпал лимит и свозить отходы туда больше нельзя. К полигону относятся Апшеронский, Белореченский, Туапсинский районы и города Горячий Ключ и Сочи.

В феврале 2023 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала Краснодарский край одним из самых проблемных регионов в сфере утилизации мусора. Отдельно она высказалась про полигоны в Белореченске, Новороссийске и Темрюке. 

Напомним, что жители Геленджика с августа жалуются, что в городе не вывозят мусор.

Ранее Юга.ру узнавали, на сколько лет хватит мусорного полигона под Краснодаром. Сейчас он высотой с 13-этажный дом.

Белореченский район Деньги Мусор ТБО Экология

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