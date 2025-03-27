В Новороссийске река Озерейка стала черной из-за горящего мусорного полигона

В Новороссийске фильтрат с горящего полигона потек в реку Озерейка. Водоем изменил цвет, а жители пожаловались на резкий запах

Предыстория: На мусорном полигоне под Новороссийском за год произошло три крупных пожара. За лето 2024 года он горел дважды. Очередной пожар произошел ночью 13 марта. Свалку не могут потушить уже две недели. Местные жители жалуются на запах гари и смог. Эколог Евгений Витишко считает , что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

26 марта в соцсетях появились кадры почерневшей реки Озерейки. Жители сообщили, что вода окрасилась в темный цвет из-за фильтрата, который попал туда во время пожара на свалке. Это подтвердили экологи Евгений Витишко и Георгий Каваносян . По их словам, фильтрат из реки Озерейки может попасть в Черное море.

Пользователи соцсетей прокомментировали происшествие:



«Ожидаемо. Все, что происходит со свалкой, стало нормой — горение, вонь, черные потоки жидкости в истоки рек. Стадия принятия».



«Начните наконец-то что-то делать. Необходимо подготовить другой участок под Экотехнопарк и подальше от населенных пунктов и водных объектов. Активисты нашли вам такой участок. Хватит нас травить! Новороссийск— не помойка!»



«Все идет в море. Выбросы с мусорного полигона на горе Щелба продолжаются. Рыба, птица дохлая везде. Свалка горит, дымит. Людям дышать нечем».



«Стабильность. Соглашусь. Стабильно горит, стабильно сливается химоза в сторону моря, стабильно официальные власти что-то контролируют, стабильно надзорные органы что-то и кого-то куда-то привлекают и выносят предостережения».



В «МЦУ Новороссийска» также подтвердили информацию о загрязнении реки и стекающих сточных водах с полигона. Сотрудники обратились в Минприроды и Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

Напомним, что 26 марта в соцсетях появилась информация о том, что огонь от горящей свалки перекинулся на лес. Однако местные власти это опровергли.

Помимо этого, в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю заявили, что в воздухе в районе горы Щелба из-за горящего полигона превышены вредные вещества.