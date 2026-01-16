Еще 600 тыс. тонн мусора в год. Под Краснодаром откроют новый полигон

В 2028 году в Краснодарском крае начнет принимать отходы новый полигон ТКО

15 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что под Краснодаром готовят к запуску новую свалку мощностью 600 тыс. тонн в год. Мусорная гора появится по соседству с уже действующей в хуторе Копанском.

До конца января завершится первый этап работ — введут в эксплуатацию очистные сооружения, системы сбора и отвода фильтратов. Второй этап предполагает строительство комплекса по утилизации и размещению отходов. Сейчас его проектируют.