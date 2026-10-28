Полигоны переполнены, но мусор будут вывозить. Власти Кубани объяснили введение режима повышенной готовности

Краснодарский край

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  • Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    Мусорный полигон в хуторе Копанском под Краснодаром © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Власти Кубани объяснили, зачем в десяти городах и районах края ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с полигонами

Предыстория. 22 октября в 10 городах и районах Кубани из-за проблем с мусором ввели режим повышенной готовности.

28 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что режим повышенной готовности связан с организацией вывоза отходов. По данным властей, сейчас часть объектов работает в режиме пунктов временного накопления. Еще часть полигонов подлежит реконструкции, которая займет немало времени.

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Документ дает юридическую возможность продолжать использовать существующие полигоны. Он также позволит сохранить действующую схему движения ТКО, не сорвать графики вывоза мусора и не допустить ухудшения санитарного состояния территорий.

Отходы по-прежнему будут регулярно вывозить по тем же маршрутам. А мусор, размещенный на площадках временного накопления, направят на захоронение.

Режим повышенной готовности будет действовать весь период реконструкции полигонов, оформления разрешительных документов и создания новых комплексов по переработке отходов. По данным оперштаба, сейчас в регионе создают десять таких объектов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ. Ведомство провалило мусорную реформу.

Апшеронский район Белореченский район Горячий Ключ Ейский район Курганинский район Мусор Новороссийск Сочи Староминский район Темрюкский район Туапсинский район Экология

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