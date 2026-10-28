Полигоны переполнены, но мусор будут вывозить. Власти Кубани объяснили введение режима повышенной готовности

Власти Кубани объяснили, зачем в десяти городах и районах края ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с полигонами

28 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что режим повышенной готовности связан с организацией вывоза отходов. По данным властей, сейчас часть объектов работает в режиме пунктов временного накопления. Еще часть полигонов подлежит реконструкции, которая займет немало времени.

Предыстория. 22 октября в 10 городах и районах Кубани из-за проблем с мусором ввели режим повышенной готовности.

Документ дает юридическую возможность продолжать использовать существующие полигоны. Он также позволит сохранить действующую схему движения ТКО, не сорвать графики вывоза мусора и не допустить ухудшения санитарного состояния территорий.

Отходы по-прежнему будут регулярно вывозить по тем же маршрутам. А мусор, размещенный на площадках временного накопления, направят на захоронение.

Режим повышенной готовности будет действовать весь период реконструкции полигонов, оформления разрешительных документов и создания новых комплексов по переработке отходов. По данным оперштаба, сейчас в регионе создают десять таких объектов.