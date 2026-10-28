Полигоны переполнены, но мусор будут вывозить. Власти Кубани объяснили введение режима повышенной готовности
Власти Кубани объяснили, зачем в десяти городах и районах края ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с полигонами
Предыстория. 22 октября в 10 городах и районах Кубани из-за проблем с мусором ввели режим повышенной готовности.
28 октября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что режим повышенной готовности связан с организацией вывоза отходов. По данным властей, сейчас часть объектов работает в режиме пунктов временного накопления. Еще часть полигонов подлежит реконструкции, которая займет немало времени.
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Документ дает юридическую возможность продолжать использовать существующие полигоны. Он также позволит сохранить действующую схему движения ТКО, не сорвать графики вывоза мусора и не допустить ухудшения санитарного состояния территорий.
Отходы по-прежнему будут регулярно вывозить по тем же маршрутам. А мусор, размещенный на площадках временного накопления, направят на захоронение.
Режим повышенной готовности будет действовать весь период реконструкции полигонов, оформления разрешительных документов и создания новых комплексов по переработке отходов. По данным оперштаба, сейчас в регионе создают десять таких объектов.
Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ. Ведомство провалило мусорную реформу.