Цивилизация, построенная на узелках: в Краснодаре пройдет лекция об инках и их секретах

Краснодарское кафе «Опен Пипл» сообщило Юга.ру, что 30 октября состоится лекция «Как управлять империей, если твой Excel сделан из веревочек». Ее проведет журналистка и писательница Вера Тихонова.

На встрече поговорят об устройстве общества инков — народа, создавшего одну из крупнейших цивилизаций доколумбовой Америки.

Интересно, что инки использовали узелковые записи на шнурах для учета налоговых обязательств, запасов на складах и других государственных данных. При этом значение имели количество и форма узлов, их расположение, цвет шнуров и направление скруток.