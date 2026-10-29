Цивилизация, построенная на узелках: в Краснодаре пройдет лекция об инках и их секретах
В краснодарском инклюзивном кафе 30 октября пройдет лекция об империи инков
Краснодарское кафе «Опен Пипл» сообщило Юга.ру, что 30 октября состоится лекция «Как управлять империей, если твой Excel сделан из веревочек». Ее проведет журналистка и писательница Вера Тихонова.
На встрече поговорят об устройстве общества инков — народа, создавшего одну из крупнейших цивилизаций доколумбовой Америки.
Интересно, что инки использовали узелковые записи на шнурах для учета налоговых обязательств, запасов на складах и других государственных данных. При этом значение имели количество и форма узлов, их расположение, цвет шнуров и направление скруток.
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«Представьте себе огромное, сложноустроенное государство. Разветвленная сеть дорог, четко выстроенная иерархия, успешные завоевательные войны. Уникальная культура, продвинутые технологии. И в основе всего — ткань», — написали в анонсе.
Гости узнают, почему в государстве инков ткачихи имели более высокий статус, чем жрецы, как женщины хранили память поколений, и многое другое. Кроме того, лектор расскажет о загадках плато Наска в Перу, известного своими огромными геоглифами — рисунками на поверхности земли.
Лекция состоится 30 октября в 17:00 в кафе «Опен пипл». Стоимость участия — покупка любого напитка.
Кафе «Опен пипл» — заведение, созданное благотворительным фондом «Открытая среда». Там работают 12 молодых взрослых с аутизмом в возрасте от 18 до 35 лет. Подробнее о создании кафе можно прочитать здесь и здесь.
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