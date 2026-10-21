Власти Краснодара планируют расширить мусорный полигон в Копанском без обсуждения с жителями

Администрация Краснодара будет увеличивать площадь свалки в хуторе Копанском. С горожанами чиновники этот вопрос обсуждать не планируют

14 октября депутат гордумы Александр Сафронов сообщил , что власти хотят внести изменения в генеральный план города. Документ в свой последний рабочий день, 2 октября, подписал уже бывший мэр Евгений Наумов.

В перечень основных видов использования участка включен код «Специальная деятельность». Он охватывает обработку и утилизацию медицинских отходов, обращение с биологическими отходами, размещение мусоросжигательных предприятий и иных объектов повышенной опасности.

«Грубо говоря, там хоть электростанцию можно поставить. Когда я спросил на собрании, что именно предлагается, мне ответили — компостирование. По факту: в землю кидают отходы и посыпают их химией. Обещали же переработку, которая соответствует цивилизованным представлениям о современном мусорном полигоне», — прокомментировал Юга.ру Александр Сафронов.

Он добавил, что в документе практически ничего не говорится о безопасности жителей. Проект не отвечает на важные и очевидные вопросы: что будет с запахами, как защитят подземные воды, по каким дорогам пойдут мусоровозы, кто оплатит мониторинг и последующую рекультивацию.

Кроме того, изменения в генплан хотят внести без публичных слушаний и обсуждений.

«Речь идет о судьбе главной городской свалки. Последствия будут ощущать конкретные люди. Именно они должны иметь возможность изучить проект, задать вопросы и получить предметные ответы до его принятия. Кроме того, изменения в генплан собираются принимать в отсутствие мэра. Необходимо широкое общественное обсуждение. Администрация должна доказать свою светлую мысль», — считает Сафронов.

Мусорный полигон в хуторе Копанском начал принимать отходы из Краснодара и Динского района в 2010 году. Жители соседних населенных пунктов и кубанской столицы критикуют свалку и жалуются на недочеты в ее работе уже несколько лет. В 2024 году полигон был высотой с 13-этажный дом.