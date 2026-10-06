С мэрии Сочи взыскали 6,8 млн рублей за свалку в Лазаревском районе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суд обяжет администрацию Сочи выплатить компенсацию за стихийную свалку строительного мусора

5 октября издание «Ъ-Сочи» со ссылкой на решение Арбитражного суда Краснодарского края сообщило, что администрацию Сочи обязали выплатить 6,8 млн рублей за ущерб, причиненный окружающей среде. Иск к мэрии подало Южное межрегиональное управление Росприроднадзора. 

Поводом для разбирательства стали жалобы жителей на стихийную свалку строительного мусора возле ЖК «Семейный» на улице Калараша. В апреле 2025 года инспекторы проверили шесть муниципальных земельных участков площадью 2,8 тыс. кв. метров и обнаружили там насыпной грунт IV класса опасности. Анализ почвы показал превышение фоновых концентраций алюминия и железа.

Пожары, мусор и нефть в море:

Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что в мае 2026 года Роспотребнадзор также подал в суд на мэрию Сочи из-за нарушений с вывозом мусора по всему городу. В январе жители пожаловались на переполненные контейнеры и свалки. Власти говорили, что мусор скопился из-за наплыва туристов, а регоператор винил снегопады и гололед. Летом суд удовлетворил иск Роспотребнадзора и признал незаконным бездействие чиновников.

Как писали Юга.ру, ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара. Семь организаций заподозрили в сговоре на торгах по вывозу мусора.

Мусор Росприроднадзор Сочи Суд Чиновники Экология

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