В Новороссийске площадь тления на полигоне не сокращается несколько дней. Жители продолжают жаловаться на запах гари

Предыстория: 1 декабря на горе Щелба под Новороссийском в третий раз за год загорелся мусорный полигон. 2 декабря пожар локализовали. Прокуратура начала проверку. 5 декабря власти рассказали о новых очагах возгорания и назвали ситуацию на объекте «сложной». В этот же день Роспотребнадзор выявил в воздухе над Новороссийском превышения предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и оксиду углерода. Жителям порекомендовали не находиться на улице.

27 декабря замглавы Новороссийска Александр Гавриков сообщил в своем телеграм-канале, что площадь тления на мусорном полигоне составляет 110 кв. метров. В ликвидации возгорания задействовали восемь единиц техники. Специалисты продолжают засыпать грунтом тлеющие участки свалки. Согласно данным Гаврикова, за две недели на горе Щелба справились с тлением на 70 кв. метрах. Так, 15 декабря замглавы сообщал , что остается потушить 180 кв. метров. 24 декабря площадь тления составляла 110 кв. метров. Следовательно, спустя трое суток на полигоне не было положительной динамики.

17 декабря мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что хозяева свалки не придерживаются рекомендаций пожарных — тушат полигон только днем и не подвозят нужное количество грунта. Он отметил, что ситуация ухудшается и «требует срочного вмешательства».



Однако никаких изменений не произошло, и жители продолжают жаловаться в соцсетях на удушающий запах гари.



Напомним, что последний раз полигон под Новороссийском горел 6 сентября. Тогда Роспотребнадзор не нашел вредных веществ в воздухе, при этом порекомендовал жителям, живущим рядом со свалкой, не находиться на открытом пространстве.

Ранее эколог Евгений Витишко заявлял, что процесс внутреннего горения свалки на горе Щелба уже необратим. По мере скопления метана она будет периодически загораться.

При этом полигон исчерпал свои мощности еще в 2023 году. В 2024 году власти заговорили о его рекультивации (план был разработан в 2022 году, но работы не начали). Однако жители были уверены, что свалку расширят и оказались правы. В июне 2025 года стало известно, что полигон реконструирует фирма из Санкт-Петербурга за 1,1 млрд рублей. Работы должны были завершить до конца этой осени.