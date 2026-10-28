На Кубани из-за проблем с мусором ввели режим повышенной готовности. Чем это грозит

В документе указано, что свободные мощности полигонов исчерпаны, а перенаправить потоки отходов на другие объекты «физически невозможно». Результатом могут стать сбои в вывозе мусора, его скопление на общественных и частных территориях, размножение грызунов и насекомых, возникновение инфекционных заболеваний населения, а также появление несанкционированных свалок.

Режим повышенной готовности действует в Новороссийске, Сочи, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Курганинском, Староминском и Темрюкском районах.

Главам администраций и владельцам полигонов Кондратьев поручил «принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС». Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края до 16 ноября предстоит разработать план мероприятий по созданию и реконструкции свалок.

Напомним, в 2019 году в России запустили мусорную реформу. Ответственность за весь поток ТКО — от контейнера до полигона или завода — передали с местного уровня на региональный, а в стране появились региональные операторы, которые собирают с людей деньги за вывоз отходов.

В январе 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале мусорной реформы. Результаты она назвала «деградацией и регрессом» отрасли обращения с отходами.