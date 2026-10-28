На Кубани из-за проблем с мусором ввели режим повышенной готовности. Чем это грозит

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Краснодарский край готовится к перебоям с вывозом мусора

22 октября на Кубани ввели режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева появилось на сайте администрации региона.

В документе указано, что свободные мощности полигонов исчерпаны, а перенаправить потоки отходов на другие объекты «физически невозможно». Результатом могут стать сбои в вывозе мусора, его скопление на общественных и частных территориях, размножение грызунов и насекомых, возникновение инфекционных заболеваний населения, а также появление несанкционированных свалок.

Пожары, мусор и нефть в море:

Режим повышенной готовности действует в Новороссийске, Сочи, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Курганинском, Староминском и Темрюкском районах.

Главам администраций и владельцам полигонов Кондратьев поручил «принять оперативные меры по предупреждению возникновения и развития ЧС». Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края до 16 ноября предстоит разработать план мероприятий по созданию и реконструкции свалок.

Напомним, в 2019 году в России запустили мусорную реформу. Ответственность за весь поток ТКО — от контейнера до полигона или завода — передали с местного уровня на региональный, а в стране появились региональные операторы, которые собирают с людей деньги за вывоз отходов.

В январе 2025 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о провале мусорной реформы. Результаты она назвала «деградацией и регрессом» отрасли обращения с отходами.

Как писали Юга.ру, Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ. Ведомство провалило мусорную реформу.

Апшеронский район Белореченский район Вениамин Кондратьев Горячий Ключ Ейский район Курганинский район Мусор Новороссийск Сочи Староминский район Темрюкский район Туапсинский район Экология

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